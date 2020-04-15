«Okko.Театр» представит лондонский «квартирник» Бориса Гребенщикова

Фото: hospicefund.ru

Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС драматург Иван Вырыпаев.

По его словам, в студии уже сняли и смонтировали концерт, который называется «БГ в Лондоне». «В ближайшие две недели мы его покажем», – пообещал он.

Вырыпаев отметил, что концерт был снят в жанре квартирника до того, как в Лондоне запретили передвигаться. По его словам, это делает концерт историческим.

«Квартирник был в СССР, пoтoму чтo рoк был запрещен, все прятались пo квартирам. Сейчас пандемия, и квартирник приoбретает нoвoе значение», – отметил драматург.

В настоящее время сервис «Okko.Театр» рассматривает проекты в жанрах стендап-комедии и сторителлинга, отметил Вырыпаев. Также в разработке находится проект «Okko Просвещение», готовится презентация проекта курса лекций о театре.