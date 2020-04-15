На дне Нила нашли «оправдавший» Геродота корабль возрастом около 2500 лет

Фото: Science Alert

Об уникальном открытии, которое сделали археологи в Египте, рассказал портал Science Alert.

Обследуя находку, ученые пришли к выводу, что перед ними корабль, который упоминается в «Истории» Геродота. В тексте, опубликованном древнегреческим историком около 450 года до н. э., присутствует описание египетского грузового судна под названием барис.

По информации Геродота, у корабля был руль, проходивший через отверстие в днище. Однако археологи до сих пор не находили свидетельств существования таких кораблей у древних египтян.

«Судно пролежало в воде тысячи лет, но удивительно хорошо сохранилось, поэтому мы можем получить массу ценных сведений в процессе исследований. У нас нет сомнений, что это именно барис», — рассказал журналистам археолог Дамиан Робинсон из Оксфордского центра морской археологии (Великобритания).

По словам ученого, корабль был найден в ходе раскопок на территории древнеегипетского города Гераклион. Во времена Геродота это был один из важнейших портов Древнего Египта.