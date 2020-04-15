Хрюша из «Спокойной ночи, малыши!» объявил акцию #спокойнодома

Персонаж детской телепередачи опубликовал видеобращение к подписчикам в своем Instagram .

В нём Хриша предложил своим зрителям поучаствовать в акции #спокойнодома.

По словам телегероя, он с его друзьями соблюдают самоизоляцию и не скучают. «Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите», – обращается он к ребятам.

Чтобы присоединиться к акции, юным пользователям нужно вместе с родителями записать видео, рассказав на нем об успехах или навыках, которые они смогли освоить на самоизоляции. После этого нужно отправить ролик в соцсети – Instagram или Telegram-аккаунт @hrusha_klass. Самые интересные видео будут показаны в эфире детской передачи.

16 апреля на канале «Карусель» выйдет специальный выпуск «Спокойной ночи, малыши!». Его герои подскажут зрителям, чем можно заняться дома, чтобы не скучать, помогут выучить стихотворение, освоить оригами и помочь маме с уборкой.