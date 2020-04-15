В «Союзмультфильме» заявили об угрозе потери международных рынков анимации для России

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Председатель правления студии Юлиана Слащева отметила важность присутствия российской анимации в онлайн, пишет ТАСС.

Заявление Слащевой прозвучало в рамках онлайн-встречи с представителями креативных индустрий. Ранее она сообщила журналистам о переходе «Союзмультфильма» на удаленный режим с 19 марта из-за ситуации с коронавирусом.

По словам главы правления студии, за минувшие четыре недели на дистанционный режим перешло восемь производственных команд. Также в онлайн перешел и авторский блок, при этом темпы и качество производства не изменились, подчеркнула она.

«Последние пять лет анимационная отрасль боролась за то, чтобы выйти на международные рынки, и нам, конечно, нельзя с них пропасть. А пропасть мы можем сейчас, когда все эти фестивали отменили», – отметила Слащева.

В сложившейся ситуации анимационной отрасли может серьезно помочь отсрочка по налогам, подчеркнула эксперт. Кроме того, поддержку можно оказывать через сформировавшиеся креативные кластеры, одним из которых является «Союзмультфильм», имеющий статус технопарка.