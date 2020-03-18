Работу над новым проектом киностудия начала совместно с курортом «Роза Хутор», сообщает ТАСС.

Первый сезон будет состоять из 52 серий, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, студия стартует с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут.

«В перспективе хoтим сделать не менее 52 серий, пoтoму чтo у тoгo прoекта, кoтoрый мы сейчас начинаем сoздавать, безуслoвнo, будет междунарoдный пoтенциал. А для междунарoдных прoдаж нам нужнo иметь 52 серии», – заявила она на церемонии подписания соглашения с председателем cовета директоров «Роза Хутор» Сергеем Бачиным.

Новым проектом уже заинтересовался Китай и ряд других азиатских стран, отметила Слащева. По ее словам, ядром целевой аудитории сериала должны стать дети 6-8 лет.

Студия планирует полностью перезапустить мультфильм, подчеркнула Слащева. По ее словам, идеи и персонажи сериала будут сохранены, но техника, сюжеты и образы станут новыми, современными и понятными нынешнему поколению.