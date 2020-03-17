Умер Эдуард Лимонов

О смерти писателя и политика на 78 году жизни сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Сообщение парламентария о смерти Лимонова опубликовано в его Telegram. Шаргунов не привел никакой дополнительной информации.

Эдуард Вениаминович Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. Начал работать в 17 лет, был грузчиком, монтажником-высотником, сталеваром, строителем, завальщиком шихты, обрубщиком и книгоношей в книжном магазине. Впоследствии эмигрировал за границу, затем вернулся в Россию, став известным общественным и политическим деятелем. В 1993 году основал Национал-большевистскую партию, принимал участие в выборах разных уровней.

По данным Telegram Mash, писатель умер из-за осложнений после двух операций. После одной из них у него началось воспаление, которое и привело к смерти.