Музеи Азии начали возвращаться к работе после мер по сдерживанию коронавируса

Первых посетителей приняли Power Station of Art и Шанхайский музей, сообщает The Art Newspaper Russia.

Государственный музей современного искусства Power Station of Art и Шанхайский музей были закрыты с конца января, когда власти Китая приняли общенациональные меры против коронавируса.

В сильно пострадавшей от вируса Южной Корее 23 марта откроется Национальный музей модернизма и современного искусства. Один из старейших государственных музеев Японии, Художественный музей Кёсэра города Киото, откроется 4 апреля.

Музей современного искусства в Токио и Муниципальный художественный музей Toyota, расположенный в префектуре Айти, возобновят работу 31 марта.

По словам представителя Power Station of Art, о разрешении вернуться к работе музею сообщили в начале минувшей недели. Сейчас музей проводит ежедневную дезинфекцию в соответствии с официальными предписаниями, все сотрудники прошли специальную подготовку. Оборудованы временные карантинные зоны на всех этажах, каждый посетитель должен будет пройти на входе измерение температуры, показать удостоверение личности и свой личный QR-код с информацией о статусе в системе здравоохранения.