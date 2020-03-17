В Италии от коронавируса умер автор идеи Архитектурной биеннале в Венеции

92-летний архитектор Витторио Греготти скончался от вызванной вирусом пневмонии, сообщает The Art Newspaper Russia.

«Великий архитектор и градостроитель, поднявший престиж итальянской архитектуры на международный уровень», – так прокомментировал печальное известие о смерти архитектора министр культуры Италии Дарио Франческини. Мэр Милана Беппе Сала заявил, что Греготти был одним из лучших итальянских архитекторов.

«Герой архитектуры XX века», – так отозвался о его смерти председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера.

Греготти родился в 1927 году в городе Новара в Пьемонте, окончил миланский Политехнический институт. Несколько десятилетий он руководил архитектурным журналом Casabella.

В 1962 году архитектор опубликовал сборник эссе «Территория архитектуры», который стал важнейшей архитектурной книгой десятилетия наряду со «Сложностью и противоречием в архитектуре» Роберта Вентури и «Архитектурой города» Альдо Росси.