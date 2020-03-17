Минкультуры предписало федеральным организациям культуры закрыться для посетителей

Региональным органам управления культурой рекомендуется принять аналогичные меры.

Текст приказа №363, вносящего изменения в приказ №357 от 16 марта 2020 года, опубликован на официальном сайте Минкультуры РФ во вторник, 17 марта. Согласно документу, руководителям музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность и находящихся в ведении Минкультуры России, предписано приостановить допуск посетителей.

Такое же указание дано руководителям театров, филармоний, цирков и других организаций исполнительских искусств, а также организаций, ведущих публичную демонстрацию фильмов и находящихся в ведении Минкультуры России.

Накануне, 16 марта, приказом Минкультуры были введены меры безопасности для подведомственных организаций. В частности, предписывалось организовать контроль температуры тела работников при входе в здания организаций, обеспечение дезинфекции, отказ от иностранных делегаций, ограничение очных совещаний, перевод некоторых работников на удаленный режим работы и другие меры.