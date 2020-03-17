Консерваторию в Петербурге отреставрируют за 14,1 млн рублей

Конкурс на проведение комплексных работ по сохранению здания объявила Северо-Западная дирекция Минкультуры России, сообщается на сайте госзакупок.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что реставрационные работы, которые велись в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова с 2012 года, являются вандализмом. Чиновник поручил Минкультуры РФ составить четкий план работ, выбрав подрядчика с опытом реставрации.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, подрядчик должен будет изучить технические документы, в том числе архивы проектной документации, изучить результаты инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий по результатам предыдущих обследований.

Кроме того, новый подрядчик проведет контроль технического состояния строительных конструкций здания, а также оценит естественный уровень колебаний фундаментов и грунтов основания.