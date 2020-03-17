Церемонию вручения кинопремии «Ника» перенесли на осень

Награждение должно было состояться 29 марта, сообщил ТАСС худрук премии Юлий Гусман.

По словам Гусмана, ситуация обсуждалась с президентом «Ники» Андроном Кончаловским и высшим советом Академии. По итогам обсуждения все пришли к выводу о невозможности рисковать.

«С нашими академиками, телевидением, прессoй, гoстями церемoния прoвoдится при участии 1,7 тысячи челoвек. Все мы надеемся, чтo oсенью, в oктябре, прoведем церемoнию. У нас все гoтoвo. Жалкo, чтo этo все перенoсится, нo с таким вирусoм не пoспoришь», – подчеркнул Гусман.

Худрук премии отметил, что в ближайшее время юристы Академии произведут подсчет голосов. Конверты с именами победителей будут сохраняться в сейфе до самого момента проведения церемонии.

На премию претендуют пять российских фильмов. В их числе «Дылда» Кантемира Балагова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова. Лидерами по количеству номинаций стал фильм «Француз» с девятью категориями, за ним идет картина «Дылда» с восемью.