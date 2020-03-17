Большой театр отменяет все постановки из-за коронавируса

Театр прекращает работу с 17 марта по 10 апреля, сообщил ТАСС гендиректор учреждения Владимир Урин.

О порядке возврата билетов будет сообщено на сайте театра, отметил он. По словам Урина, в театре понимают ситуацию и относятся к ней очень серьезно.

Урин пообещал, что процесс сдачи билетов будет организован так, чтобы не создавать длинные очереди. Будет предусмотрено в том числе, что зрители смогут сдать билеты и получить за них деньги в комфортное для них время в течение всего срока.

Гендиректор театра отметил, что репетиции продолжатся в соответствии с указанным количеством участников.