Минкультуры предложило сделать 2023-й Годом музыки в России

«В целях дальнейшего развития музыкального искусства постановляю: 1. Провести в 2023 году в Российской Федерации Год музыки», – говорится в проекте указа президента РФ.

В случае если указ будет подписан, правительству нужно будет в течение полугода образовать оргкомитет по проведению Года музыки и утвердить его состав. Кроме того, кабмин должен будет обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Как говорится в пояснительной записке, в рамках Года музыки планируется провести ряд значимых мероприятий, связанных с проведением XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского и 150-летием со дня рождения С. В. Рахманинова. В их число войдут премьерные исполнения сочинений современных российских композиторов, гастроли ведущих музыкальных коллективов, проведение просветительских мероприятий и издание специализированной музыкальной литературы, а также реконструкция и строительство концертных залов в регионах.