Петербургские художники проведут акцию «Кабель жизни» в память о подвиге Волховской ГЭС

Экспозиция расскажет о борьбе за электроэнергию для осажденного Ленинграда, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Художественная акция посвящена 75-летию Победы, нынешней весной она объединит Петербург и Ленинградскую область. Экспозиция напомнит историю прорыва энергетической блокады осенью 1942 года, рассказал изданию автор концепции художник Никита Сазонов.

С августа по ноябрь 1942 года команда «Ленэнерго» с помощью Ладожской военной флотилии проложила высоковольтный кабель по дну Ладожского озера. Благодаря этому электричество пошло в осажденный город. В городе ток приходил на 24-ю подстанцию «Ленэнерго» на Ржевке, с нее – на 16-ю подстанцию «Северная» на Полюстровском проспекте.

Акцию поддержало областное музейное агентство, его филиалы в Волхове, Новой Ладоге и Кобоне стали её пунктами. Важнейшими участниками акции стали «Ленэнерго» и Цирк, в ведении которого сейчас находится блокадная подстанция.

На экспозиции будут впервые представлены экспонаты из Музея горэлектротранспорта, в том числе фрагмент кабеля, поднятый со дна Ладоги. В День Победы Музей горэлектротранспорта проведет трамвайный парад из четырех именных вагонов, в каждом из которых будет развернута экспозиция в память о «кабеле жизни».