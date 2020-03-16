Во Владикавказе откроется Дом-музей Вахтангова

На финансирование проекта выделят 75 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Открытие культурного центра «Дом-музей Евгения Вахтангова» планируется в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Во Владикавказе Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни. В это время он жил здесь в двухэтажном доме на Армянской улице. Именно тут Вахтангов увлекся театром и отсюда отправился в Москву.

Сейчас в здании находятся коммунальные квартиры, которые планируется выкупить для создания дома-музея и перевести здание в федеральную собственность. На первом этапе проекта, который будет идти с марта по август, будут привлекаться средства для его реализации. В августе-октябре начнется подготовка проекта реконструкции и реставрации, в том числе проведение необходимых согласований и экспертиз.

«Я напoмню, чтo 13 нoября 2021 гoда театру испoлняется 100 лет, и мы будем стараться, чтoбы именнo к этoй дате oткрыть вo Владикавказе культурный центр имени Евгения Вахтангoва», – пояснил Крок.