В день 85-летия Сергея Юрского режиссер Кама Гинкас поделился воспоминаниями об актере

По его словам, Юрский был для коллег мерилом того, как надо жить, передает телеканал «Россия Культура».

Режиссер вспомнил о том, как актер играл Чацкого в спектакле «Горе от ума». По его словам, Юрский так открыто обращался в зал со словами, написанными Грибоедовым сто лет назад по другому поводу, что отец Гинкаса, бывший в зале, рассказывал потом ему о своем страхе попасть под арест.

Спектакль закрывали и выдворили оттуда Юрского, назначив другого артиста играть. Однако, несмотря на суровые советские времена, зрители написали на стене театра: «Чацкий – только Юрский».

По словам Гинкаса, подобных эксцентрических артистов в то время не было.

«Все существовали по системе Станиславского - по быту, по-простому, узнаваемо. Ему это было неинтересно. Он играл так, как играли в 20-е годы великие эксцентрические артисты. Это были маленькие моноспектакли, где он умел представить и ситуацию, и человека одного, потом другого, не прикидываясь, а каким-то непонятным образом давая почувствовать: что это за люди, что за ситуация, что за жанр, что за смысл», – поделился режиссер в разговоре с телеканалом.