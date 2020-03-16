Пандемия вынудила Christie’s и Phillips отложить торги на ближайшие месяцы

Объявлено о переносе 14 торгов, проведение которых планировалось до конца апреля в Нью-Йорке и Париже, сообщает ARTnews.

В частности, закрыты офисы аукционного дома Christie’s в Брюсселе, Буэнос-Айресе, Чикаго, Далласе, Дубае, Дюссельдорфе, Гамбурге, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Мадриде, Мехико, Майами, Милане, Монако, Москве, Мюнхене, Нью-Йорке, Риме, Сан-Франциско, Сантьяго, Сан-Паулу, Штутгарте, Тель-Авиве, Торонто, Вене и Цюрихе.

Офисы дома в Амстердаме, Женеве и Париже продолжат работу с сокращенным штатом сотрудников. При этом лондонский офис будет работать в обычном режиме, говорится в сообщении.

Аукционный дом Phillips также заявил о переносе всех аукционов, запланированных до середины мая, на неопределенные сроки. Офисы Phillips в Европе и США также будут закрыты.