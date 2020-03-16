Зарубежные гости отказались от участия в Якутском международном кинофестивале

Смотр пройдет с 18 по 22 марта, сообщает ТАСС.

Решение иностранных участников отказаться от поездки в Россию было принято из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития Якутии.

Однако кинофестиваль все же состоится. По последним данным, четыре гостя-иностранца приедут, так как они на момент выявления коронавируса уже проживали и работали в России. Все остальные иностранные гости примут участие в фестивале в онлайн-формате, сказали в пресс-службе.

Как выяснилось, не приедут гости из Польши, Японии, Ирана и других стран. В пресс-службе регионального минкультуры уточнили, что по рекомендации управления Роспотребнадзора по Якутии в учреждениях культуры будут введены дополнительные меры по профилактике коронавируса.

«Особое внимание обращено на дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, например, столовых, комнат отдыха, санузлов. Люди должны иметь возможность обрабатывать руки антисептиками и так далее», – отметили в пресс-службе.

В понедельник власти Якутии объявили ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с численностью более 200 человек.