Российские онлайн-кинотеатры Okko и ivi станут бесплатными для находящихся на карантине

Видеосервисы сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для приехавших из стран с неблагополучной обстановкой, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в сервисе Okko, находящиеся на карантине могут с 16 марта на 14 дней бесплатно получить пакет подписок «Оптимум». Для этого им нужно воспользоваться чат-ботом Okkobro в Telegram, либо написать слово «okkobro» в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK.

Сервис просит желающих получить подписку рассказать об отменившихся планах, а также приложить фотографию, подтверждающую факт нахождения дома. Пользователям подписки «Оптимум» будут доступны 25 тысяч единиц контента видеосервиса, в том числе эксклюзивная премьера Okko «(Не)идеальный мужчина», фильм «Паразиты», четвертый сезон сериала «Мистер Робот», а также лекции TED, концерты классической музыки и многое другое.

Видеосервис ivi сделает особое предложение тем, кто находится на карантине – они получат один месяц доступа к подписке за 1 рубль. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля.