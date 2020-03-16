В Симферополе открылась выставка «Крымская весна. Наше будущее – в наших руках»

Экспозиция посвящена достижениям республики за 6 лет пребывания в составе России, сообщает Крымское информационное агентство.

На открытии присутствовали Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. По словам министра внутренней политики, информации и связи РК Михаила Афанасьева, фотовыставка рассказывают о людях, которые непосредственно принимали участие в событиях 2014 года.

Экспозиция расположилась вблизи Госсовета Республики Крым. Она будет идти до 31 марта 2020 года. На 14 стендах показано, как изменилась за это время жизнь на полуострове во всех сферах – от энергетики до волонтерства и здравоохранения.

Рядом на улице Карла Маркса представлена вторая фотовыставка — «Герои России, какими их не видел никто». На ней представлены черно-белые портреты героев разных поколений: от ветеранов Великой Отечественной войны до Героев современной России. Выставка будет работать до 24 апреля 2020 года, говорится в сообщении.