Археологи изучили затопленную часть древней крепости Херсонеса

В ходе работ эксперты музея-заповедника сделали фотоплан руин крепостной башни, сообщает ТАСС.

Обследованные археологами остатки сооружения относятся к укреплениям древнего Херсонеса. Получить их общий вид раньше не удавалось, потому что объект находится под водой в зоне с очень плохой видимостью, рассказал завотделом подводной археологии «Херсонеса Таврического» Андрей Букатов.

По его словам, так называемая «ромбовидная башня» находится на некотором удалении от берега в Карантинной бухте. Ее нашли еще в 1960-х годах, но не могли изучить, так как видимость под водой в этой части бухты обычно составляет не более метра.

«Используя современные методы исследований, мы решили провести здесь фотограмметрическую съемку, позволяющую составить фотоплан и 3-D модель объекта», – рассказал Букатов. Благодаря этому археологи создали единое фото фундамента башни размерами около 10 на 7 метров.

Кроме того, рядом с «ромбовидной башней» были обнаружены остатки еще одного сооружения, о назначении которого пока трудно судить. В прошлые годы оно было скрыто стоящим у берега учебным судном школы водолазов.