Большой театр приедет в Новосибирск, чтобы поздравить НОВАТ с 75-летием

С 4 по 10 апреля на сцене театра представят балет Джона Крэнко «Онегин» и балет Юрия Григоровича «Иван Грозный», сообщает пресс-служба организаторов.

Кроме того, в НОВАТ состоится гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены – солистов Большого театра. Гастроли столичного театра в Новосибирске состоятся в рамках всероссийской программы «Большие гастроли», отмечается в сообщении.

Большой театр уже принимал участие в «Больших гастролях» в 2018 и 2019 году, когда труппа приехала для выступления на сцене Челябинского театра оперы и балета. В этот раз на сцене НОВАТ выступят оперная и балетная труппы, которых будет сопровождать оркестр главного театра страны.

Всего из Москвы в Новосибирск приедет около 300 артистов.

Премьера балета Юрия Григоровича «Иван Грозный» состоялась в Большом театре в 1975 году. Партитура спектакля включает фрагменты произведений Сергея Прокофьева, в том числе музыки к кинофильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», «Русской увертюры, кантаты «Александр Невский» и Третьей Симфонии.

Балет «Онегин» создал Джон Крэнко в 1965 году для труппы Штутгартского балета. Его вдохновила на создание постановки опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Немецкий композитор Курт-Хайнце Штольце использовал для балета фрагменты пьес из цикла «Времена года», оперы «Черевички», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», симфонической поэмы «Франческа да Римини» и фортепианных пьес.