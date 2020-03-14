В Москве открылся фестиваль современного танца «Проба № 4»

Площадкой для смотра стал культурный центр ЗИЛ, сообщает телеканал «Россия Культура».

Организатором проекта выступил хореограф, балетмейстер и член жюри телевизионного конкурса канала «Россия Культура» «Большие и маленькие» Александр Могилев.

Павел Рябов и Ольга Волкова представили номер «Выпускайте клоунов». Это пластичная и веселая история о необходимости воспринимать жизненные ситуации с долей самоиронии.

Солистка театра «Балет Евгения Панфилова» Мария Тихонова из Перми выступила с сольным номером «Кома», идеей которого является вечный вопрос «быть или не быть?». По ее словам, благодаря фестивалю она получила возможность показать свою личную работу, «что-то совершенно отличное от театра».

17-летняя Арина Ахметова назвала свой номер «эмоционально тяжелым». Он носит название «У черты» и рассказывает о большом и маленьком выборе каждый день, рассказала она телеканалу.