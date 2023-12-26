Выставка самоцветов c интерактивом по сказкам Бажова открылась в Чувашии

Выставка большой коллекции минералов и камней, включая полудрагоценные, открылась в Чувашском национальном музее. Проект получил название «Сказочные самоцветы».





Экспозиция оформлена по сказкам Павла Бажова с интерактивами для детей, рассказала ТАСС заведующая отделом маркетинга и культурно-образовательной деятельности музея Ольга Кушманова. По ее словам, организаторы хотели показать не только богатство недр Урала и всей России, но и вызвать интерес у юных посетителей к сказкам, поскольку нынешнее поколение «очень мало знает о них».





Для детей обустроена интерактивная зона, где можно посмотреть мультфильмы по сюжетам уральских сказов, принять участие в квесте, узнать больше о камнях-талисманах. Кушманова уточнила, что экспонаты разделены по цветовой гамме. Такое решение позволяет «развернуть богатство коллекции». На выставке представлено много полудрагоценных камней. Посмотреть коллекцию можно до 14 апреля 2024 года.









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