В МХАТ имени Горького состоится гала-концерт в честь 125-летия театра

Гала-концерт в честь 125-летия Московского художественно-общедоступного театра состоится в МХАТ имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе театра.





На сцену МХАТ впервые выйдут одновременно артисты драмы, оперы и балета. В одном гала-концерте объединены разные жанры сценического искусства, говорится в сообщении. Такое решение неслучайно.





«Основатели Художественного театра Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко ставили оперы и работали с хореографами, а в их драматических спектаклях большую роль играли музыка и пластические решения», — напомнили в пресс-службе.





Ожидается, что поздравлять МХАТ имени Горького будут примы, премьеры и солисты сразу нескольких театров. Так, на юбилей прибудут Евгения Образцова, Элеонора Севенард, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко из Большого театра, Екатерина Кондаурова, Константин Зверев из Мариинского. Компанию им составят Приска Цайзель, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Войтенкова и другие гости из Михайловского театра, Роман Полковников из НОВАТа, Иван Гынгазов и Алексей Тихомиров из «Геликон-оперы».





В качестве специальных гостей вечера будут прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова и скрипач, народный артист России Вадим Репин. Также артисты самого МХАТа имени Горького, детский хор НОВАТа, хор и оркестр Михайловского театра под управлением Александра Соловьева примут участие в концерте.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва