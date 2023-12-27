Министр культуры Ольга Любимова подвела итоги 2023 года и перечислила знаковые события. Об этом она рассказала в интервью «России 24».





Конкурс Чайковского стал одним из самых знаковых событий уходящего года. Министр культуры отметила вклад дирижера Валерия Гергиева в мероприятие. По ее словам, ребята из Англии, Франции, Южной Кореи и других стран, несмотря на попытки отмены российской культуры, приехали и стали гостями конкурса. Министр не забыла и о коллегах из СНГ, КНР. Также прошел Международный конкурс юных исполнителей Рахманинова, состоялся Детский культурный форум.





Особое внимание уделили Санкт-Петербургскому культурному форуму – Форуму объединенных культур. Ольга Любимова напомнила о сложностях, которые препятствовали его проведению. Однако мероприятие состоялось. Министр высоко оценила участие гостей из 72 стран в Петербург, где стороны собрались за одним столом и обсудили важные вопросы в сфере культуры. Ольга Любимова отметила, что приезжают люди, которые игнорируют навязываемую повестку отмены российской культуры.





Также в 2023 году прошли гастроли Мариинского театра, которые Китай встретил с аншлагом. Состоялись и выступления Большого театра в КНР. Россия также приняла участие в Пекинском кинофестивале. Состоялся саммит библиотек.





Министр также рассказала о работе с новыми регионами в рамках нацпроекта «Культура». Интеграция новых территорий в российское культурное пространство стало важнейшим направлением для ведомства. Специалисты музейного дела продолжают делиться опытом с коллегами из подшефных учреждений. Кинотеатры также стали важной частью работы Минкультуры в 2023 году.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой