Ассоциация анимационного кино подвела итоги 2023 года. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба ААК.





2023 год прошел очень плодотворно как для отдельных компаний-членов Ассоциации, так и для российского анимационного кино в целом, говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность полного госфинансирования полнометражных анимационных фильмов. Также будет продолжена работа по снижению налоговой нагрузки на отрасль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, которые используются в производственном цикле киноиндустрии.





Исполнительный директор ААК Ирина Мастусова отметила, что отрасль в последние годы стала одной из наиболее интенсивно развивающихся креативных индустрий. По ее словам, такие результаты были бы невозможны без стратегических механизмов господдержки. Благодаря налоговым льготам российская анимация совершила качественный скачок – за последние пять лет объем производства увеличился в три раза и продолжает расти.





«В 2023 г. мы продолжили осваивать новые рынки, идем в Латинскую Америку, страны MENA, Азию. В 2024 г. нам предстоит очень большой объем работ, потому что эти страны достаточно обширны по населению, но их рынки пока не очень развиты. Но в Китае или Индии наш контент уже известен и пользуется большим спросом. Отечественная анимация конкурентноспособна на мировом рынке и достойно представлена как на уровне креатива – то есть творческой идеи, так и по уровню художественного воплощения», — привели в пресс-службе комментарий Мастусовой.





В этом году 8 апреля в России впервые отметили День российской анимации в статусе официального государственного праздника. Также представители Ассоциации приняли участие в ряде официальных и отраслевых мероприятий в стране и за ее пределами.





Ряды ААК пополнились новыми членами. В 2023-м Ассоциация провела VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» совместно с МДЦ «Артек». Состоялась реализация собственных проектов, таких как «Я САМ. Стихи. Анимация. Музыка» и «Школы детской мультипликации Донбасса. Поддержка, обучение и интеграция в Россию».





Рабочий год ААК начнется 3 января 2024 года на выставке-форуме «Россия». На ВДНХ в павильоне МДЦ «Артек» в 14:00 покажут мультфильмы российских анимационных студий.









Фото: Ассоциация анимационного кино / YouTube