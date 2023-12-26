Две ведущие балетные школы России отпраздновали юбилеи в Санкт-Петербурге

Московская государственная академия хореографии отпраздновала 250-летие, а Академия танца Бориса Эйфмана – десятилетний юбилей, на сцене Александринского театра. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил руководителей учреждений с круглыми датами.





Две ведущие российские балетные школы собрались вместе, чтобы отметить большое событие.





«Президент Владимир Путин подчеркнул — российская культура огромна и многогранна. В балете нам никогда не было равных», — сказал Беглов.





Губернатор также пожелал школам успехов в служении великой российской культуре.





Артисты выступили на сцене Александринского театра с одноактными постановками «Мусагет» и «Мой Иерусалим». Александр Беглов напомнил, что фильм-балет Эйфмана «Эффект Пигмалиона» показали на Дне Петербурга в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.









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