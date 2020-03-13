В Москве прошла премьера фильма о матерях солдат, погибших в чеченской войне

В ленте представлены истории пяти солдатских матерей, чьи сыновья погибли во время первой и второй чеченских войн, передает ТАСС.

Премьера фильма Святослава Власова «Дайте сказать!» состоялась в четверг в московском кинотеатре «Иллюзион». Как рассказал режиссер картины, лента начиналась как рассказ о подвиге шестой роты, но в процессе съемок выросла до глобальной темы – трагедии чеченской войны.

В фильме в основном говорят женщины, но включен также эмоциональный рассказ брата одного из солдат. «Женщины впятером рассказывают про очень разных людей, разное время. Абсолютно разные обстоятельства, судьбы и культуры, но слова одинаковые», – отметил Власов.

Сын одной из героинь фильма, Хасамат Алисултановой, погиб в новогоднюю ночь 1995 года. Сыновья псковских матерей Веры Лебедевой, Татьяны Коротеевой и Веры Травиной погибли в Аргунском ущелье в марте 2000 года. Еще одна героиня, Зайна Далаева, потеряла своего сына незадолго до окончания войны.

В этот же день премьера прошла в Петербурге в киностудии «Ленфильм». Создатели картины собираются представить ленту в Пскове и за Уралом.