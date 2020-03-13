Уличный художник KAWS запускает проект с платными виртуальными скульптурами

В рамках проекта в 11 городах мира появятся виртуальные версии персонажа художника – Компаньона, сообщает Артгид.

Под псевдонимом KAWS скрывается уличный художник Брайан Доннелли. Две виртуальные скульптуры можно будет купить в новом приложении Acute Art, отмечается в сообщении.

Виртуальная выставка «Companion (Expanded)» состоится с 12 по 26 марта 2020 года в Нью-Йорке, Токио и Катаре. Скульптуры Компаньона, парящего в небе и закрывающего лицо руками, будут видны в бесплатном приложении Acute Art.

Проект имеет коммерческую составляющую, способную стать прецедентом для маркетинга искусства в виртуальной реальности. Люди, которые приобрели виртуальные скульптуры на сайте Acute Art, смогут размещать их в любом месте по своему желанию, а также выбирать режим их публикации – приватный или открытый.

Стоимость виртуальных скульптур стартует от $6,99 для небольших скульптур, срок существования которых будет ограничен семью днями, до $29,99 для набора из трех скульптур на 30 дней. Желающие смогут приобрести набор из 25 гигантских скульптур за $10 тысяч, говорится в сообщении.