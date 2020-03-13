«Фотоцентр» покажет выставку о горских евреях дагестанского Дербента

Выставка пройдет в Москве с 16 по 31 марта, сообщает ТАСС.

На экспозиции покажут более 130 архивных и современных фотографий, рассказывающих об истории, культуре, традициях и обычаях горских евреев южного Дагестана. Куратором проекта выступил руководитель региональной общественной организации «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур» и Еврейского национального фонда Рафаил Файнберг.

По его словам, выставка состоит из двух частей. Одна из них посвящена периоду конца XIX - начала XX века, вторая посвящена современности, в ней представлено 100 фотографий.

«Мы подняли кинохронику, кино- и фотодокументы – у нас получилось девять стендов-плакатов с черно-белыми фотографиями, которые показывают жизнь еврейского магала (квартала) в Дербенте», – рассказал Файнберг. По его словам, фотографии сопроводили небольшими текстами, которые объяснят посетителям выставки смысл изображения.

Идея выставки возникла в 2015 году во время подготовки к празднованию 2000-летия Дербента, отметил Файнберг. По его словам, тема горских евреев вызвала интерес как «уходящая натура».

«Например, когда-то в селе Нюгди под Дербентом 95 процентов населения составляли горские евреи. В 2015 году там было всего семь горско-еврейских семей, а в прошлом году – только три семьи», – рассказал он.