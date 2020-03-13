Музей «Куликово поле» представит медиапроект к 640-й годовщине Куликовской битвы

В рамках проекта научные работники музея ответят на вопросы об истории сражения в цикле видео- и аудиороликов, передает ТАСС.

Ролики будут публиковаться в телерадиоэфире, соцсетях и на интернет-площадках, сообщил директор музея-заповедника Владимир Гриценко.

Сотрудники музея-заповедника подготовили 49 роликов с ответами на вопросы, которые поступили к нам в основном через соцсети. Среди них такие, как обоснованность указания именно данного поля в качестве места Куликовской битвы, местонахождение останков убитых воинов, возраст героев битвы.

«То есть выбирали темы, которые чаще всего вызывают споры. Ответы дают научные работники, и весь цикл роликов будет с 12 марта по октябрь размещаться в эфире телерадиоканалов тульского филиала ВГТРК, на наших площадках в соцсетях, также поступил запрос от портала «Культура.рф», – рассказал Гриценко.