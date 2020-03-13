На Российском антикварном салоне классика впервые встретится с современностью

Мероприятие состоится с 22 по 26 апреля, сообщает пресс-служба организаторов.

Российский антикварный салон будет идти в Гостином дворе в Москве в формате Living together, что означает объединение всех сфер коллекционирования, от антиквариата до современного искусства. Специальный проект посвятят истории натюрморта, говорится в сообщении.

Такой синтез является одним из мировых трендов, определяющим вектор развития искусства на ближайшие 50 лет, отмечается в релизе. Вместе с уже традиционными разделами «Антиквариат», «Ювелирное искусство» и «Винтажный маркет» на 46-м Салоне будет открыт раздел «Ретроавтомобили».

Пространство «Contemporary Art / Design», созданное в рамках программы «Арт Москва», возобновит продвижение современного искусства в условиях трансформации мероприятия в новый формат, отмечается в сообщении.

С главными тенденциями современного российского искусства посетителей познакомят галереи «Гридчинхолл», «Триумф», Askeri Gallery, Крокин галерея и Ruger Art&Design. Они представят работы художников Влада Кулькова, Андрея Бильжо, Ирины Дрозд, Вячеслава Ерещука, Андрея Новикова, Константина Батынкова и многих других авторов, говорится в сообщении.