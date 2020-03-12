Минкультуры работает над федеральной программой «Земский культработник»

Программа будет аналогичной «Земскому доктору» и «Земскому учителю», сообщила ТАСС замминистра культуры Ольга Ярилова.

Такое заявление замглавы ведомства сделала в ходе Северного культурного форума, который работает в Сыктывкаре с 11 по 13 марта.

В конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил изучить целесообразность появления в стране федеральной программы «Земский культработник» для повышения престижа профессии и решения проблемы дефицита работников в культурной сфере.

По словам Яриловой, Минкультуры изучило опыт реализации аналогичных программ из других отраслей и сейчас прорабатывает свои предложения. После этого необходимо будет согласовать их с Минфином, отметила она.

Замминистра культуры подчеркнула, что важной задачей является не только повышение квалификации тех, кто давно трудится в отрасли, но и привлечение специалистов в учреждения культуры малых населенных пунктов. По ее словам, после проработки предложений можно будет более детально обсуждать сроки и требуемое финансирование.