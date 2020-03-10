Актриса Марина Меримсон умерла на 82-м году жизни

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10.03.2020
«Когда-то ее Серафина в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира», – написал он. Продюсер поделился воспоминаниями о сложной творческой биографии актрисы, напомнив, что в своё время Эльдар Рязанов пригласил её на роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы», однако в итоге роль досталась Барбаре Брыльской.
По словам Шмырова, Мэримсон была приглашена в театр Игоря Владимирова вместо супруги режиссера Алисы Фрейндлих, но этому также не было суждено сбыться.
Однако актрисе довелось блистать в таком выдающемся театральном репертуаре, один лишь список которого выдает в ней «яркую, сильную, дерзкую характерную актрису», подчеркнул продюсер. В числе ролей Мэримсон он указал такие, как Гонерилья из «Короля Лир», Анна из «Звезд на утреннем небе», Марта из «Кто боится Вирджинии Вульф?» и другие.
Меримсон родилась в Рыбинске 22 декабря 1938 года. В 1995 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.