В Китае впервые покажут мультфильм «Маша и Медведь»

Все необходимые процедуры по обмену ценными экспонатами могут завершиться до лета, сообщает ТАСС.
Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.
Сейчас ведется комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи, сообщила пресс-служба правит...
Президент РФ назвал юбилейный смотр запоминающимся событием в культурной жизни страны, говорится в т...
Эксперты установили, что артефакты из Лесото были созданы 33 тысячи лет назад, сообщает phys.org.
Экспозиция откроется 15 марта в выставочном зале «Льнохранилище» в Михайловском, сообщает Псковское ...
Экспозиция работает в выставочных залах Государственного центра современного искусства, сообщает «Ка...
Заслуженная артистка РФ скончалась в Челябинске, сообщил продюсер Владимир Шмыров в своём Facebook.
Первый и второй сезоны мультсериала представят на детском направлении телекомпании CCTV 12 марта, со...
Поздравительные телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.
10.03.2020
Как отметили в пресс-службе компании Animaccord, являющейся правообладателем мультсериала, ранее мультфильм был запущен в популярном китайском медиаприложении Xigua Video.
В 2019 году серия «Маша плюс каша» вошла в топ самых просматриваемых мультфильмов на YouTube. Сейчас мультфильм переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах мира.