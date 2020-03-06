В России впервые пройдет музыкальный фестиваль «Жара»

Местом проведения мероприятия 14 марта станет сочинский курорт Красная Поляна, сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторы ждут в гости более трех тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации города. В предстоящем шоу примут участие 15 популярных российских артистов.

В их числе Егор Крид, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Дискотека Авария, EMIN, Глюк"оZa, Жасмин и другие. Вести фестиваль будут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Выступление звезд состоится на концертной площадке курорта «Wow Арена» в игорной зоне Красной Поляны.

Фестиваль «Жара» стартовал в Баку в 2016 году. В 2020-м в России он пройдет впервые, отмечают организаторы.