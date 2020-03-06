В России впервые пройдет музыкальный фестиваль «Жара»

Все необходимые процедуры по обмену ценными экспонатами могут завершиться до лета, сообщает ТАСС.
Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.
Сейчас ведется комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи, сообщила пресс-служба правит...
Президент РФ назвал юбилейный смотр запоминающимся событием в культурной жизни страны, говорится в т...
Эксперты установили, что артефакты из Лесото были созданы 33 тысячи лет назад, сообщает phys.org.
Экспозиция откроется 15 марта в выставочном зале «Льнохранилище» в Михайловском, сообщает Псковское ...
Экспозиция работает в выставочных залах Государственного центра современного искусства, сообщает «Ка...
Заслуженная артистка РФ скончалась в Челябинске, сообщил продюсер Владимир Шмыров в своём Facebook.
Первый и второй сезоны мультсериала представят на детском направлении телекомпании CCTV 12 марта, со...
Поздравительные телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.
06.03.2020
Организаторы ждут в гости более трех тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации города. В предстоящем шоу примут участие 15 популярных российских артистов.
В их числе Егор Крид, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Дискотека Авария, EMIN, Глюк"оZa, Жасмин и другие. Вести фестиваль будут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Выступление звезд состоится на концертной площадке курорта «Wow Арена» в игорной зоне Красной Поляны.
Фестиваль «Жара» стартовал в Баку в 2016 году. В 2020-м в России он пройдет впервые, отмечают организаторы.