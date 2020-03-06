Подводные археологи нашли на дне Белого моря десятки старинных кораблей

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06.03.2020
Специалисты из Петербурга уже два года изучают подводное наследие Поморья, погружаясь на дно северного моря в сложных условиях, рассказал руководитель водолазной группы Сумбат Александров. По его словам, большой помехой для работы является сильное и непредсказуемое северное течение.
Обследовать объекты, лежащие на дне горла Белого моря в большом количестве, удается лишь в те моменты, когда течение ослабевает, – примерно два раза в сутки, пояснил он. В эти короткие моменты надо успеть заснять останки затонувших судов.
На протяжении многих веков Архангельск был главным и единственным портом России. Поэтому ученые надеются найти и самые древние корабли.
«При изучении этих объектов удастся подтвердить, что они построены по одной технологии, по одной конструктивной схеме. И это, может быть, будет самым выдающимся открытием в области истории русского судостроения и русского мореплавания», – отметил научный консультант Центра подводных исследований Русского географического общества Андрей Лукошков.
Летом планируются две экспедиции в горле Белого моря и в районе Летнего берега. Эксперты будут искать ледокол, пропавший без вести в 30-е годы прошлого столетия, и примерно сотню кораблей, раздавленных льдами под Архангельском весной 1867 года.