Подводные археологи нашли на дне Белого моря десятки старинных кораблей

Находку сделали ученые Русского географического общества, сообщает телеканал «Россия Культура».

Специалисты из Петербурга уже два года изучают подводное наследие Поморья, погружаясь на дно северного моря в сложных условиях, рассказал руководитель водолазной группы Сумбат Александров. По его словам, большой помехой для работы является сильное и непредсказуемое северное течение.

Обследовать объекты, лежащие на дне горла Белого моря в большом количестве, удается лишь в те моменты, когда течение ослабевает, – примерно два раза в сутки, пояснил он. В эти короткие моменты надо успеть заснять останки затонувших судов.

На протяжении многих веков Архангельск был главным и единственным портом России. Поэтому ученые надеются найти и самые древние корабли.

«При изучении этих объектов удастся подтвердить, что они построены по одной технологии, по одной конструктивной схеме. И это, может быть, будет самым выдающимся открытием в области истории русского судостроения и русского мореплавания», – отметил научный консультант Центра подводных исследований Русского географического общества Андрей Лукошков.

Летом планируются две экспедиции в горле Белого моря и в районе Летнего берега. Эксперты будут искать ледокол, пропавший без вести в 30-е годы прошлого столетия, и примерно сотню кораблей, раздавленных льдами под Архангельском весной 1867 года.