С 2021 года России перейдут права на работы авангардистов Ларионова и Гончаровой

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06.03.2020
С 1 января 2021 года Минкультуры РФ будет осуществлять от имени России права на произведения русских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минкультуры России.
Переход прав оформлен распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При жизни указанные авторы состояли во французском Обществе авторов графического и изобразительного искусства ADAGP, которому и перешли права на их произведения. Впоследствии большая часть произведений М. Ларионова и Н. Гончаровой была привезена в Россию и включена в состав Музейного фонда Российской Федерации.
В этой связи было принято решение об управлении авторскими правами на данные произведения с территории России посредством наделения Минкультуры России соответствующими полномочиями, сообщили в пресс-службе министерства.