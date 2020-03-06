С 2021 года России перейдут права на работы авангардистов Ларионова и Гончаровой

В настоящее время они принадлежат французскому Обществу авторов графического и изобразительного искусства ADAGP, сообщает ТАСС.

С 1 января 2021 года Минкультуры РФ будет осуществлять от имени России права на произведения русских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минкультуры России.

Переход прав оформлен распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При жизни указанные авторы состояли во французском Обществе авторов графического и изобразительного искусства ADAGP, которому и перешли права на их произведения. Впоследствии большая часть произведений М. Ларионова и Н. Гончаровой была привезена в Россию и включена в состав Музейного фонда Российской Федерации.

В этой связи было принято решение об управлении авторскими правами на данные произведения с территории России посредством наделения Минкультуры России соответствующими полномочиями, сообщили в пресс-службе министерства.