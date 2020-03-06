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Минкультуры и Минобороны обсудили сотрудничество в нацпроекте «Культура»

06.03.2020

В 2019 году два кинозала в домах офицеров были оснащены современным оборудованием через Фонд кино, сообщает сайт Минкультуры РФ.

В ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с заместителем министра обороны РФ Андреем Картаполовым представитель военного министерства призвал поднять отношения двух ведомств на более высокий уровень.

Картаполов предложил Любимовой рассмотреть варианты участия военных учреждений культуры в нацпроекте «Культура». По его словам, Минобороны надеется на дальнейшую поддержку во включении своих инициатив в национальный проект.

В ответ Любимова отметила, в частности, что в Министерстве культуры неоднократно говорили о важности домов офицеров и о той роли, которую они играют в жизни многих людей. «Сфера культуры в военных городках должна развиваться на том же уровне, что и жилищно-коммунальное хозяйство», – подчеркнула Любимова.

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