Минкультуры и Минобороны обсудили сотрудничество в нацпроекте «Культура»

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06.03.2020
В ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с заместителем министра обороны РФ Андреем Картаполовым представитель военного министерства призвал поднять отношения двух ведомств на более высокий уровень.
Картаполов предложил Любимовой рассмотреть варианты участия военных учреждений культуры в нацпроекте «Культура». По его словам, Минобороны надеется на дальнейшую поддержку во включении своих инициатив в национальный проект.
В ответ Любимова отметила, в частности, что в Министерстве культуры неоднократно говорили о важности домов офицеров и о той роли, которую они играют в жизни многих людей. «Сфера культуры в военных городках должна развиваться на том же уровне, что и жилищно-коммунальное хозяйство», – подчеркнула Любимова.