На выставке «Арт-Пермь» представили графику Василия Кандинского

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06.03.2020
XXII Международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры и фотографии «Арт-Пермь» открылась в пятницу в выставочном центре «Пермская ярмарка». Об этом рассказала журналистам руководитель проекта Вера Каргашина.
На выставке представили графические работы из коллекции «Цветозвуки» Кандинского. По словам Каргашиной, центр несколько лет планировал привезти в Пермь этого автора. Коллекция принадлежит семье Бушмаковых, у этой семьи есть в Эрмитаже свой зал, отметила руководитель проекта.
По ее словам, на выставке представлено 67 подлинников литографий, изданных Ниной, супругой Кандинского, уже после смерти автора.
Всего в выставке участвуют около 250 авторов из разных городов России и других стран. Стены залов украшены классическими пейзажами и уличными граффити, массивными скульптурами и изящными ювелирными украшениями.