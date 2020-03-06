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На выставке «Арт-Пермь» представили графику Василия Кандинского

06.03.2020

Экспозицию составили 67 литографий, изданных супругой художника, сообщает «В курсе.ру».

XXII Международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры и фотографии «Арт-Пермь» открылась в пятницу в выставочном центре «Пермская ярмарка». Об этом рассказала журналистам руководитель проекта Вера Каргашина.

На выставке представили графические работы из коллекции «Цветозвуки» Кандинского. По словам Каргашиной, центр несколько лет планировал привезти в Пермь этого автора. Коллекция принадлежит семье Бушмаковых, у этой семьи есть в Эрмитаже свой зал, отметила руководитель проекта.

По ее словам, на выставке представлено 67 подлинников литографий, изданных Ниной, супругой Кандинского, уже после смерти автора.

Всего в выставке участвуют около 250 авторов из разных городов России и других стран. Стены залов украшены классическими пейзажами и уличными граффити, массивными скульптурами и изящными ювелирными украшениями.

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