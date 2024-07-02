От французской классики до песен военных лет: юбилейные новинки «Мелодии»

Денис БОЧАРОВ

В год своего шестидесятилетнего юбилея наш «Мелодия» выпускает несколько любопытных релизов. Как всегда, эти альбомы рассчитаны на слушателей с самыми разными музыкальными предпочтениями.

Франк, Дебюсси, Равель

«Свадьбы и похороны»

Молодые музыканты, скрипач Даниил Коган, виолончелистка Мария Зайцева и пианист Арсений Тарасевич-Николаев записали альбом, в который вошли три сочинения выдающихся французских композиторов — Соната для скрипки и фортепиано Клода Дебюсси, Соната для скрипки и виолончели Мориса Равеля и Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор Сезара Франка.

Название альбома «Свадьбы и похороны» выбрано не случайно: оно возникло благодаря биографическим деталям композиторов. Так, Соната Дебюсси стала последним произведением, которое он исполнил на публике, то есть, явилось своего рода завещанием. Первую часть своей сонаты Морис Равель посвятил Дебюсси — уже после смерти композитора. А Сезар Франк преподнес собственное сочинение одному из главных интерпретаторов своей музыки, скрипачу Эжену Изаи, — по случаю его свадьбы. Таким образом, по замыслу авторов данной фонограммы, перед слушателем должно развернуться своего рода музыкальное полотно, исполненное внутренней драматургии: «прощание — воспоминание — радость жизни».

Все три исполнителя — Коган, Зайцева и Тарасевич-Николаев — давно знакомы и неоднократно играли вместе. При этом они не образуют постоянный союз, поскольку каждый из них интересен в первую очередь как индивидуальность. На счету Даниила Когана неоднократное участие в исполнительских конкурсах в России и за рубежом, совместные выступления с Госоркестром России имени Светланова и многими именитыми музыкантами, среди которых: Люка Дебарг, Лукас Генюшас, Филипп Копачевский.

Мария Зайцева также неоднократно соревновалась с другими исполнителями на российском и международном уровне, а в прошлом году получила II премию на Конкурсе Чайковского. Арсений Тарасевич-Николаев выступает на профессиональной сцене с пяти лет, играл на таких площадках, как Карнеги-холл, Концертный зал Чайковского и Большой зал Московской консерватории. В 2023 году «Мелодия» издала диск пианиста к 150-летию Сергея Рахманинова.

Эльмир Низамов

«Авиатор»

Меломаны знают композитора Эльмира Низамова прежде всего как автора современной академической музыки. Также он активно работает в театре и кино, его сочинения звучат в мюзиклах, операх и балетах. Настоящий релиз «Мелодии» показывает Эльмира Жавдетовича с несколько неожиданной стороны: на цифровом альбоме «Авиатор» можно услышать, как композитор представил мир одноименного романа Евгения Водолазкина.

Когда недавно в казанском театре кукол «Экият» решили поставить спектакль по мотивам романа и пригласили Эльмира Низамова его «озвучить», композитор создал произведение, лишенное излишней сложности. «У меня ощущение, что я открыл для себя какую-то новую страницу. Получилась очень прозрачная, простая музыка. Но это простота, до которой я только-только начинаю дозревать», — так описывает свою работу сам автор. В «Авиаторе» соединились разные музыкальные языки, а в записи фонограммы композитор исполнил партию фортепиано.

Низамов — одинаково признанный и востребованный музыкант как в академической, так в театральной среде. Его инструментальные сочинения исполняют лучшие российские коллективы, связанные с новой академической музыкой, среди них «Студия новой музыки», Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), петербургский eNsemble и оркестры — Симфонический оркестр Петербургской филармонии, Симфонический оркестр радио «Орфей», Государственный академический симфонической оркестр Республики Татарстан. Среди наиболее примечательных работ Низамова следует выделить оперу-легенду «Кара Пулат» («Черная Палата»), а также первый мюзикл на татарском языке «Алтын Казан», за которую музыкант получил республиканскую премию имени Мусы Джалиля.

Евгений Финкельштейн

«Шедевры пяти столетий»

Евгений Финкельштейн — выдающийся российский гитарист, выступающий с сольными концертами на крупнейших сценах мира: в Московской консерватории, в Концертхаусе в Вене, мюнхенском Гастайге, зальцбургском Моцартеуме и других престижных залах. По мнению многих авторитетных критиков, игру Евгения Юльевича отличают удивительная красота звука и большая выразительная сила.

Программа альбома «Шедевры пяти столетий» включает музыку великих западноевропейских мастеров XVI–XVIII веков, русских композиторов XIX века, а также советских и современных авторов. Большинство сочинений впервые записаны на классической шестиструнной гитаре, переложения всех пьес Евгений Финкельштейн сделал лично.

Среди прочего, на обозреваемой пластинке слушатель познакомится с вариациями на тему народной песни «Среди долины ровныя» Семена Аксенова, пьесой Adieu («Меланхолический вальс») Николая Александрова, «Колыбельной» и «Маленьким вальсом» Виссариона Шебалина... Также на диске звучат три вальса для гитары соло и токката «Июнь» Юлии Финкельштейн — композитора, музыковеда, лауреата международных конкурсов, жены Евгения Финкельштейна.

Хибла Герзмава, Олег Аккуратов

«Где-то далеко, в памяти моей»

История этого альбома началась несколько лет назад. Оперная дива, сопрано Хибла Герзмава придумала программу ко Дню Победы. В проект она пригласила пианиста Олега Аккуратова, известного прежде всего в среде любителей джаза. Вместе они собрали советские песни 1940–1970-х годов, которые стали основой концерта в Московском Музыкальном театре имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. «Фирма Мелодия» предлагает вниманию меломанов студийную запись этой концертной программы.

«Это песни моей бабушки и моей мамы — я на них выросла, они звучали в нашей семье все мое детство. В них — генетическая память нескольких поколений. Это изумительные, чистые, красивые песни», — говорит Хибла Леварсовна. Чтобы придать известным вещам вроде «Смуглянки» или «Темной ночи» новизну, Олег Аккуратов аранжировал песни в джазовом ключе, благодаря чему они, с одной стороны, сохранили свой неповторимый дух, а, с другой — приобрели современное, стильное звучание.

Сценическая судьба проекта «Где-то далеко...» сложилась счастливо — его уже слышали зрители Мариинского театра и Московской филармонии. От выступления к выступлению программа эволюционирует — Герзмава и Аккуратов регулярно пополняют программу новыми композициями.

Что же касается самого альбома, то в него вошли 18 песен, среди которых: «Потому что мы пилоты» Василия Соловьева-Седого, «На безымянной высоте» Матвея Блантера, «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева, «Каким ты был» Исаака Дунаевского. Релиз также включает в себя и композиции послевоенных лет: «Нежность» Александры Пахмутовой, «Я шагаю по Москве» Андрея Петрова и другие неподвластные времени шедевры.