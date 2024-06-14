Певица Наталья Бондарева: «Русская песня — это отражение души отдельно взятого человека»

Денис БОЧАРОВ

В День России в подмосковном Звенигороде при поддержке администрации Одинцовского городского округа состоялся концерт «Ради радости». Перед жителями и гостями города выступила заслуженная артистка РФ Наталья Бондарева, которой корреспондент «Культуры» задал несколько вопросов.

— Наталья Владимировна, расскажите о программе концерта в звенигородском Культурном центре Любови Орловой.

— Это большая премьера, я долго и старательно к ней готовилась. К работе над музыкальным материалом были привлечены прекрасные музыканты, аранжировщики, звукоинженеры и медиаменеджеры. Креативным продюсером новой программы выступил Вадим Антонов, с которым я с некоторых пор довольно плодотворно сотрудничаю, он же является автором нескольких новых песен.

Название концерта, «Ради радости», выбрано не случайно. Во-первых, в моем репертуаре есть такая песня. А во-вторых, жизнь для того нам и дана, чтобы проводить ее по возможности радостно. Приподнятое настроение — это залог любого хорошего концерта. И наоборот: выступая на сцене, хочется поделиться с аудиторией позитивными эмоциями. Радость — такое же важное и неотъемлемое состояние души, как любовь...

Концерт в Звенигороде, потому что Одинцовский округ — это моя малая Родина (я родилась в Жаворонках). Здесь мне знаком и дорог каждый уголок: березки, липы и осинки — все родненькое, любимое, мое. Данное мероприятие лично для меня ценно еще и потому, что почти все песни прозвучали впервые: за исключением довольно известной композиции «Живите просто во Христе».

Публика увидела, можно сказать, новую Наталью Бондареву — поясню почему. Дело в том, что меня в основном знают как организатора и режиссера концертных программ, театрализованных постановок и интерактивных уроков для детей. А ведь я выпускница Академии имени Гнесиных, моими сокурсниками были Наташа Курганская, Инна Дубошинская, Николай Басков. Окончила кафедру народного пения, много лет ездила по всему миру и представляла культуру России за рубежом. Но по большей части мои усилия были сосредоточены на организаторской деятельности.

Однако мое вокальное образование покоя мне не давало, поскольку, когда у тебя есть профессия, ее рано или поздно хочется воплотить в жизнь. Когда Господь преподносит тебе подарок — в моем случае в виде голоса, — грешно им не поделиться с окружающими. Сейчас такое непростое время, когда все светлое и доброе необходимо отдать людям — возможно, в этом случае появится надежда, что на Земле наступит мир и взаимопонимание.

В определенный момент я осознала, что должна выступать не только в роли организатора, но и в качестве вокалистки, то есть вернуться к своей первой профессии. И все мои родные, близкие, друзья в этом начинании меня поддержали. Сейчас я активно работаю в студии, ориентировочно осенью этого года должен выйти мой альбом, в который войдут двенадцать песен. Очень хочется дать жизнь моим музыкальным «детям» (улыбается).

— Основу вашего репертуара составляют русские песни. Однако это понятие весьма растяжимое, ибо русская песня, как отдельный жанр, всегда будет представлять собой непаханое поле для любого артиста. Как формировался ваш творческий почерк, кто оказал на вас особое влияние?

— Мой путь в русскую песню был, скажем так, весьма тернист. До 19 лет у меня голоса вообще не было, я просто брала частные уроки у солистки Большого театра. А когда голос-таки, что называется, прорезался, я упала в обморок — от осознания того, что произошло своего рода чудо: голос был настолько огромным, что я не знала, что с ним делать. Знаете, эдакая «иерихонская труба».

До этого я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также успела поработать в модельном бизнесе. Благодаря этому опыту научилась шить костюмы, соединять цвета в единое гармоничное полотно, уяснила, как все это «вкусно» преподнести, и так далее. Спустя какое-то время судьба привела меня в Школу-студию имени Пятницкого, где я поняла, что русская песня — не то, что бабушки поют на завалинке, это — отражение души конкретного человека. И эта история работает на протяжении многих столетий.

Я ничего не имею против англоязычной песенной поп-традиции, более того, меня преподавательница в Гнесинке называла «русской Тиной Тернер», но когда я прониклась сутью русской песни, впитала ее в себя, то поняла, насколько благодарна всем тем людям, которые щедро делились со мной своими знаниями и внутренним душевным богатством.

Наша родная песня — бесконечный источник вдохновения, и ее необходимо постоянно наполнять новым дыханием. И, несмотря на все мои прочие возможности для самореализации, — будь то директорство, композиторство, писательство (а ведь я являюсь автором двух книг — «Спешите делать добро» и «Мы — наследники Великой Победы»), все равно прежде всего я — русская народная певица.

— Вы активно участвуете в судьбе подрастающего поколения — в частности, являетесь создателем учебной программы художественного образования и эстетического воспитания детей дошкольного и школьного возраста «Музыкально-сценическое искусство». В последнее время вообще вопросам детского воспитания, к счастью, уделяется много внимания: такого обилия всевозможных конкурсов талантов, песенных и художественных фестивалей, различных образовательных инициатив еще в сравнительно недавнем прошлом у нас не наблюдалось. С чем вы связываете столь небывалый всплеск интереса к детско-юношеской тематике?

— Дело в том, что в мире накопилось очень много негативной энергии, от которой необходимо избавляться. И взрослые это чувствуют — поэтому, видимо, и устраивают различные мероприятия, направленные на поддержку счастливого детства. Ибо творчество, как ничто иное, способно всколыхнуть струны душ наших детей, распахнуть их сердца. Благодаря подобным инициативам подрастающее поколение начинает по-другому мыслить.

Я уверена, что когда юный мозг получает импульс к творческому самовыражению, он начинает жить полнокровной жизнью, перед ним словно открываются новые светлые врата. Такой молодой человечек не просто, условно говоря, видит птиц, но и начинает слышать, как они поют, чувствует, как цветут деревья, растут цветы, и так далее.

Другое дело, чтобы во всех этих благих инициативах не начал главенствовать дух соперничества, по определению свойственный любым конкурсам талантов. Все ведь хотят стать «звездами», а это уже обратная сторона медали. Разумеется, нет ничего плохого в стремлении стать знаменитыми и успешными, но все же желание научиться по-новому, по-доброму чувствовать окружающий мир при помощи поиска собственного творческого «я» — куда важнее и ценнее.

— Существует расхожее мнение, что в особо непростые времена — а именно их мы сейчас и переживаем — на искусство возлагается особая миссия по сплочению и единению людей. Вы это наблюдаете на собственном опыте?

— На все сто, а то и на двести процентов. Именно с целью засвидетельствовать это единение мы и проводили концерт в День России. Я хочу, чтобы мы все встретились и поняли, что нужны друг другу, и, повторюсь, не уставали радоваться каждому новому дню.

Фотографии предоставлены Натальей Бондаревой.