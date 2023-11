Калейдоскоп огней, или Когда поет Ободзинский

Денис БОЧАРОВ

Поклонникам советской эстрады, да и вообще ценителям хорошей песни, фирма «Мелодия» приготовила подарок: выпустила виниловую пластинку с записями лучшего лирического тенора СССР — Валерия Ободзинского.

В истории ошеломительного успеха этого певца особенного внимания заслуживают два обстоятельства. Во-первых, Валерий Владимирович ворвался в мир большой музыки в тот момент, когда недостатка в превосходных вокалистах отечественная эстрада не испытывала. В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века (а именно на этот отрезок времени приходится пик популярности нашего героя) советскому слушателю было из кого выбирать. Соответственно, пробиться к вершинам славы и признания в условиях высочайшей конкуренции было весьма непросто.

И вот отсюда вытекает то, что, собственно, во-вторых. Дело в том, что этот уроженец Одессы профессионально пению никогда не учился. Ободзинский — самый настоящий самородок, уникум, от природы обладавший необычайно развитым музыкальным чутьем, тончайшим слухом и неповторимым, просто-таки волшебным тембром голоса. И мимо такого редкого сочетания всех слагаемых даже искушенный и избалованный прекрасным вокалом наш соотечественник-меломан пройти не мог: популярность певца была огромной. Можно пойти еще дальше и обобщить следующим образом: если Муслим Магомаев был первым баритоном советской сцены, то Валерий Ободзинский безоговорочно являлся ее тенором №1.

Принято считать, что репертуар Валерия Владимировича состоял исключительно из лирических песен: дескать, именно это и выделяло его на общем благодатном певческом фоне. Это верно лишь отчасти. В интервью, данном нашей газете в 2017 году дочерью певца, Валерия Ободзинская отмечала: «Прежде всего, песня должна была нравиться отцу. Причем это вовсе не означало, что композиции следовало обязательно носить лирический характер, — отец мог запросто и даже с удовольствием исполнить пламенные коммунистические произведения. Они у него, кстати, выходили замечательно: народ на концертах буквально рыдал от восторга. Нельзя сказать, что Ободзинский был не требовательным: просто явное отторжение к предлагаемому ему для исполнения материалу испытывал крайне редко. Поэтому и репертуар у него необычайно широк».

Именно эту широту репертуара и призвана отразить вышедшая недавно пластинка. Ведь на ней, помимо известных каждому посвященному и неравнодушному слушателю хитов («Восточная песня», «Карнавал», «Я возвращаюсь домой», «Колдовство»), содержатся и не столь известные широкой публике композиции: «Ты меня забыла», «Прощание с любимой», «Я ревную тебя» и исполненная на болгарском языке «Луна на солнечном берегу».

Последнее обстоятельство, кстати, достойно отдельного упоминания. Ведь Ободзинский был одним из первых советских исполнителей, умело вкраплявшим в собственный репертуар произведения популярных зарубежных артистов — The Beatles, Джо Дассена, Демиса Руссоса, Карела Готта, Тома Джонса. Кстати, на обозреваемой пластинке присутствует вещица «Все сбудется», которая есть не что иное, как кавер-версия знаменитой композиции The Last Waltz, позаимствованной из репертуара Энгельберта Хампердинка.

За эту увлеченность западными песнями Ободзинскому нередко доставалось. Существует даже точка зрения, что подобные кивки в сторону музыкального «забугорья» вкупе с неслыханными гонорарами, порой оформлявшимися через «черную кассу», сыграли не последнюю роль в том, что наивысшим прижизненным официальным титулом, которого удостоился музыкант, было всего лишь звание заслуженного артиста Марийской АССР.

Это подтверждает Валерия Ободзинская: «Папу часто называли западным певцом. И он данный аспект нисколько не скрывал — напротив, всячески подчеркивал. Он этому учился, пытался перенять что-то из манеры лучших зарубежных артистов — Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Марио Ланца. Поначалу репертуар отца чуть ли не целиком состоял из итальянских песен. Поэтому, возможно, на определенном этапе у Ободзинского имелись сложности — ведь в советское время подобные заигрывания с Западом не особо приветствовались».

Отдельно стоит сказать об оформлении релиза «Поет Валерий Ободзинский». Во-первых, само название: оно хоть и лаконично, но мгновенно отсылает ностальгирующего меломана в те времена, когда еще не было модным мыслить категориями «альбомов» — виниловые пластинки эстрадных артистов, выпускавшиеся в СССР в 1960–1970-х, часто так, предельно просто, без сопутствующего дополнительного названия, и подавались.

И, во-вторых, иллюстрация на обложке, выполненная в стиле ретро, живо воскрешает в памяти стеллажи магазинов грампластинок прошлого. Да и сердцевина самого винила, то самое знаменитое «яблочко», где название фирмы «Мелодия» написано наверху полукругом, а ниже следует перечисление записанных треков, сделано по старым добрым, но ничуть не забытым канонам. То есть еще до знакомства с содержанием пластинки двух мнений относительно того, об артисте какой страны и какого именно периода идет речь, быть не может.

Весь проект выполнен с любовью и уважением к «золотой старине», а она, как известно, стоит денег. Цену пластинки, три тысячи рублей, нельзя назвать астрономической, но все же потратиться придется. Но оно того стоит. Во-первых, не секрет, что коллекционирование винила давно уже перестало быть побочной забавой — это занятие довольно серьезное и потому порой затратное.

А во-вторых, красивого голоса много не бывает. И тем, кто в курсе, излишне напоминать, что бесконечные современные телешоу и прочие конкурсы талантов второго Ободзинского нам вряд ли подарят. Резюмирует дочь певца: «Не знаю, насколько правомочно рассуждать о какой-то эксклюзивности, — возможно, подобные качества присущи многим, — но папа всегда был искренним, внутренне честным и потому настоящим. А зритель это чувствует, его не обманешь».