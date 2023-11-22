Армен Григорян, лидер группы «Крематорий»: «Мне в жизни везло с «ангелами», которые приходили и открывали двери»

Денис БОЧАРОВ

Одна из самых достойных российских рок-групп, «Крематорий», в этом году отмечает сорокалетие. К знаменательной дате музыканты подготовили новую концертную программу и выпустили четыре студийных релиза. Собеседник «Культуры» — бессменный лидер коллектива Армен Григорян.

— Армен Сергеевич, говорят, хорошее вино с годами становится только лучше. Насколько это применимо к группе «Крематорий»? Как воспринимаете свое творческое долголетие?

— Когда мы только начинали, все это представлялось не более чем эпатажной студенческой тусовкой. Я пребывал в какой-то иллюзорной капсуле и, конечно же, не думал, что мечты станут реальностью и жизнь будет такой продолжительной, а рок-н-ролл станет моей профессией. Наверное, мне в жизни сильно повезло с «ангелами», которые приходили сами и открывали двери, одну за другой. Люди, которые нам помогали, появлялись неизвестно откуда, но всегда вовремя. Вот так постепенно дорожка и выстроилась.

Поначалу мы играли, как уверяли тогдашние критики, «акустический московский панк», и такое «веселое» название к жанру подходило вполне. Со временем в группе появились профессиональные музыканты, и благодаря им репертуар расширял жанры и перед нами открывались новые горизонты. Мы до сих пор получаем удовольствие от творчества, концертов и путешествий. Надеюсь, что это продлится до конца. В нашем случае, как в кодексе самураев: «Цель не важна, главное путь».

— Что собой будет представлять большой концерт в ДК Горбунова, намеченный на 25 ноября, то есть сразу после вашего дня рождения?

— Празднование каждого пятилетия в этой «Мекке московского рока» для нас давняя традиция, с 1993 года. И еще одна сложившаяся традиция — приглашать на юбилейные концерты тех, кто сотрудничал с нами за истекшие пять лет и таким образом внес свой вклад в историю группы.

В этом году на сцене «Горбушки» появятся симфонический октет оркестра «Глобалис», а также певица и продюсер Ольга Зубкова. Наш гитарист Владимир Куликов занимается преподавательской деятельностью, и один из его учеников прямо на сцене сдаст выпускной экзамен. Клип на песню «Бар «Под дулом револьвера», снятый режиссером Андреем Богатыревым, также открыл нам несколько перспективных проектов. Андрей, помимо всего прочего, оказался еще и музыкантом: он эксклюзивно споет у нас на юбилее. Также на сцену ДК Горбунова выйдут актер Павел Шуваев и музыкант Александр Минаев из группы «Тайм-Аут».

А 2 декабря в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» зрители увидят сеты с моими добрыми приятелями — одним из основателей группы «Алиса» Михаилом Нефедовым, неповторимым Олегом Гаркушей и другими героями Северной столицы.

— Чем вы руководствуетесь при составлении сет-листа? Свежий материал — это всегда здорово и интригующе, но отпустят ли вас со сцены без «Безобразной Эльзы», «Тани», «Лепрозория», «Маленькой девочки», «Америки», «Хабибулина», «Мусорного ветра»?

— Сольные концерты с порядком песен, согласно ранее утвержденному плану, давно остались для нас в прошлом, излишняя упорядоченность лишает концерт эффекта спонтанности, а следовательно, не доставляет нужной эмоциональной радости. «Замес» у нас всегда разный, и сет-лист только мешает, все происходит по настроению.

В концертном репертуаре ансамбля более семидесяти песен, музыканты способны сыграть любую на раз, и как там карта ляжет, становится ясно только на сцене. Это правило мы нарушим только в блоке песен с симфоническим оркестром, поскольку «нотникам» нужно листать тетради в определенной последовательности, иначе оркестранты могут потеряться и порвать смычки (улыбается).

Что же касается обязательной обоймы хитов... Да, одно время мы пытались уходить со сцены, не спев упомянутые вещи. Но скоро осознали: это бессмысленно. Получалось так: раскланивались, потом выходили снова и снова, играли еще несколько композиций и в результате ловили себя на том, что примерно к шестому «фальш-уходу» все эти песни все равно исполнили.

До определенного момента мне казалось, что я, как человек, сочинивший эти вещи, могу ими управлять. Но получилось наоборот. Песни начали управлять мной, и я понял, что надо дать им свободу. Если они не стали «однодневками» и оказались понятны и дороги многим людям, то почему я должен вмешиваться в этот процесс? Попытался поставить себя на место «человека из зала»: концерт какого-нибудь моего любимого коллектива без исполнения той или иной композиции был бы для меня не полон.

— Профессиональный уровень музыкантов «Крематория» впечатляет. Порой возникает ощущение, что музыкальная составляющая играет в вашей группе едва ли не большую роль, чем текстовая, что не совсем типично для русского рока... Это осознанный подход или так получается само собой?

— Тридцать пять лет назад, а именно в 1988-м, в группу пришли профессиональные музыканты, и с небольшими изменениями на позиции лидер-гитариста этот состав продержался двадцать лет и записал львиную долю нашей дискографии.

Но в 2008-м я решил, что в группе нового созыва будут играть не только профессиональные музыканты, но и настоящие таланты, способные одинаково мастерски исполнять произведения в разных и даже полярных жанрах. Найти их в Москве оказалось не так-то просто. Кастинг со множеством претендентов затянулся на долгое время, и только после тщательной фильтрации окончательно сформировался нынешний состав. И, как показал опыт последних пятнадцати лет, он оптимален как для студийной, так и для концертной работы.

— Расскажите о нынешней студийной деятельности группы, в частности недавних релизах: The Big One, балет «Грезы скотного двора», сборник «Кт-40» и «Сладкий Элвис». Каких новинок и проектов еще ожидать?

— Вопрос требует развернутого ответа, поскольку четыре релиза в один год — это, конечно, подвиг. А в данном случае еще и стечение обстоятельств. Началось все три года назад, в 2020-м, когда мы выпустили альбом «Охотник». Вышел он под лейблом Warner Music, и, скорее всего, по этой причине нас услышали в штате Вашингтон. Мы получили официальное письмо от тамошней продюсерской компании. Им понравились музыка и драйв трека «Бар «Под дулом револьвера», и нам предложили записать англоязычную версию.

Потом такой же заказ поступил на песни «Судья» и «Снега Арарата». Мы стали сотрудничать и в итоге решили пойти, может быть, долгим, но верным путем. Привлекли профессиональных переводчиков, выбрали исполнителей среди носителей английского, итальянского, французского, немецкого, испанского и китайского языков. Таким образом, возник «интернационал» из пятнадцати песен.

Работа шла как по маслу, и за три года мы с удовольствием окунулись в другие культуры, поработали с великолепными «забугорными» вокалистами. Более половины песен исполнил голливудский актер и кантри-певец Стив Уоддингтон. С ним, да и со всеми другими, работалось без проблем: все происходило в строго указанные сроки, и результат, на мой взгляд, вышел достойным. Разброс жанров получился тоже впечатляющим: от традиционного «Крематория» до аллюзий к фолку, кантри, жесткому рок-н-роллу и даже свирепому панку. Так созрел и «вылупился» альбом The Big One, с полным списком создателей которого можно ознакомиться на конверте виниловой пластинки...

Одноактный балет в семи сценах «Грезы скотного двора» по мотивам повести Джорджа Оруэлла находился в зачаточном состоянии с 2006 года, и только после того, как на одном из наших концертов появился симфонический оркестр «Глобалис», я поделился давней идеей с дирижером этого коллектива Леонидом Бутинским, который предложил свое участие и оказал неоценимую помощь.

Я дописал еще несколько треков, переделал либретто, добавил к музыке вокальные ариетты, которые любезно согласились исполнить оперная прима из Австрии Беатрис де Соуса и церковный хор из Санкт-Петербурга. Так был реализован наш второй, не имеющий отношения к рок-н-роллу проект, с классическими музыкантами и вокалистами.

Что касается нового альбома «Сладкий Элвис», то впервые за много лет в работе над записью приняли участие не только наши штатные музыканты, но и сессионные джазовые исполнители. Продюсером стала чудесная певица и мультиинструменталист Ольга Зубкова, и с ее легкой руки созрел романтический цикл с обилием акустических гитар, контрабаса, скрипок, фортепиано, а также саксофона и дамских подпевок. Учитывая это, мы выпустили альбом с пометкой «Крематорий +». Кстати, сама песня «Сладкий Элвис» дошла до первого места в хит-параде «Комсомольской правды» и до сих пор его не покидает. С чем мы всех создателей проекта искренне поздравляем!

Ну и, наконец, сборник «Кт-40». В этом году, повторюсь, исполнилось 15 лет основанию современного состава «Крематория», что одновременно совпало и с его 40-летием. Мы решили запечатлеть нынешнее и довольно увесистое звучание группы и полностью переписали ряд «нетленок». Также добавили две новые композиции «Злой, Плохой и Хороший» (сокращенно ЗПХ), о трех типажах нынешних звезд русского рока, и «Коктейль «Дракон» — с подробным составом ингредиентов для защиты от мирового зла.

Отдельно стоит сказать о визуальной составляющей вышеупомянутых релизов. Обложку диска с записью балета оформил Алексей Неволин, а дизайнером остальных трех альбомов стала Наталия Серая. Так, собственно, и завертелась эта карусель из четырех студийных проектов, что оказалось вполне уместным в юбилейный год и к тому же позволило закрыть несколько гештальтов.

Что же касается планов на будущее, то мы активно готовимся к праздничным мероприятиям и последующему отпуску, который продлится до весны, а все остальное заявит о себе в свое время.

— «Крематорий» — безусловно, классик отечественного рок-н-ролла. А чем рок-н-ролл является сегодня? Это уже точно не музыка молодых и не для молодых — чем он был изначально.

— На нашем раритетном альбоме двадцатилетней давности, который так и назывался — «Рок'N'Roll», — есть одноименная песенка-эпиграф с такими словами: «Если б кто спросил меня, что такое рок-н-ролл, я б ему по морде дал…» Если же говорить серьезно, то, полагаю, в России это понятие сопряжено с образом жизни. Поскольку рок-н-ролл в его классическом, изначально заложенном в слове музыкальном смысле у нас достойного развития не получил — это все же не наша территория, а англоязычная.

Поэтому на Западе жанр живет и здравствует до сих пор, а у нас стагнация, которая произошла, на мой взгляд, уже давно: ярких групп и исполнителей почти не появляется. Конечно, есть интересные команды, но их творчество движется преимущественно по линии эпатажа, стеба, раздирания на себе рубах и прочего, а вот в музыкальном плане — очевидный застой и кризис идей. Наверное, здесь нечему удивляться, ведь с появлением новых сетевых возможностей песни стали сочинять и записывать все кому не лень.

— Ваша группа — это не просто музыкальный ансамбль, это действительно «Иллюзорный мир» (название альбома «Крематория» 1986 года. — «Культура») с уникальной эстетикой. Песни «Стремный корабль», «Таня», «Крылатые слоны», «Безобразная Эльза», «Кондратий», «Последний шанс» рисуют особую, исполненную хиппового блаженства сюрреалистическую картину. Но эти композиции были сочинены давно... Не скучаете по тем временам?

— Иногда, конечно, накатывает ностальгия по кухонным песнопениям в окружении юных красавиц, Советскому Союзу, Леониду Ильичу и портвейну «Три топора» (смеется). Но мы изобрели способ путешествия в прошлое, иногда устраиваем квартирники «А у Тани на флэту». Эта программа пользуется неизменным успехом у публики. Да и нам общение без рампы доставляет немалое удовольствие: поем себе и молодеем на глазах у изумленного зрителя.

Фотографии: Антон Новодережкин/ТАСС и Евгений Стукалин/ТАСС.