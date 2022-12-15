Карина Абрамян, первый заместитель генерального директора «Мелодии»: «Винил продолжает оставаться меломанской историей»

Денис БОЧАРОВ

В этом году «Мелодия» выпустила три знаковые грампластинки: «Кармен-сюиту» Бизе/Щедрина, записи лютневой музыки XVI–XVII веков, великолепную «По волне моей памяти» Давида Тухманова. «Культура» расспросила представителя лейбла Карину Абрамян о положении дел в отечественном винилпроме.

— Фирма «Мелодия», наш главный звукозаписывающий лейбл, выпускает не так много грампластинок за год, хотя винил — и это уже общепринятое наблюдение — возвращается на рынок. С чем связан столь «дозированный» процесс реализации вожделенного формата?

— Прежде всего следует учитывать, что мы разговариваем с вами в декабре 2022 года. Вы же не будете отрицать, что мы живем сейчас в несколько иной реальности, включая цифровую. Разговоры про востребованность и популярность винила я наблюдаю уже более десяти лет: ранее — на страницах «олдскульных» СМИ, ныне — в новых social media.

Я уже неоднократно высказывала свою точку зрения, основанную на статистике наших продаж: если мы говорим об архивных записях, то максимальный первоначальный тираж, который стоит запускать в производство, — тысяча экземпляров. После возможна допечатка.

Например, в начале декабря мы переиздали важную для нас пластинку «По волне моей памяти» Давида Тухманова. Шансы реализовать весь первый тираж (а это 500 копий) до нового года весьма велики. Далее мы ждем допечатку в марте. Довольно часто сталкиваемся с перекупщиками, которые приобретают у нас по пять–десять пластинок, затем ждут, когда мы продадим партию по адекватной цене, и потом уже сами накручивают цены. Кто-то скажет, что это рынок или бизнес, но для нас прежде всего важны наши покупатели, поэтому при повышенном спросе мы стараемся тираж допечатывать.

— В каталоге «Мелодии» огромное количество фонограмм. Чем вы руководствуетесь, когда решаете, какие именно записи переиздавать?

— Это сложное сочетание нескольких нюансов. Давайте начнем с главного момента. Когда мы только начинали переиздавать винил, то основной целью для нас было предложить слушателю качественный продукт по разумной цене. Почти три года назад мы стартовали с релизов записей Анны Герман, Муслима Магомаева, и их цена не превышала одной тысячи рублей за пластинку.

Значительную часть наших расходов составляют выплаты авторских вознаграждений. Соответственно, мы сначала определяем программу, потом лицензионный отдел просчитывает стоимость авторского вознаграждения, далее мы получаем цифры от производственного департамента и смотрим финальную себестоимость проекта.

Бывают такие случаи, что «очистить» трек не представляется возможным. Например, у автора, который уже в мире ином, много наследников. И между ними либо нет согласия, либо каждый наследник хочет условный миллион. Для нас счастье, если программу можно очистить через авторское общество, а если это еще и «одно окно», например РАО (так, пластинка к юбилею Александры Пахмутовой, где сто процентов — копирайт данного авторского общества), то это сильно упрощает и ускоряет процесс.

Цифры понятны, сроки «очистки» ясны, легальность тиражирования обеспечена. Про юридический момент я уже упомянула. Далее возникает вопрос собственно производства. В нынешних реалиях мы работаем с заводом «Ультра». Срок изготовления тиража — три-четыре месяца, бывают сложности со звуком. А «Мелодия» в данном вопросе — перфекционист, мы всегда добиваемся необходимого нам звучания...

Мы зависим от курса валют и наблюдаем рост себестоимости. Все сырье завод получает из Китая, а сейчас сюда добавляются еще и логистические сложности: завод иногда ждет сырье несколько месяцев. И да, мы платим вперед и за права, и за производство, а потом ждем тираж. И только после этого открываем продажи. В итоге цена в этом году выросла до двух — двух с половиной тысяч рублей за пластинку.

Если же говорить непосредственно о выборе переизданий, то определяющими здесь являются исходное качество самой фонограммы, с которой мы делаем «мастер» для завода, а также известность исполнителя, композитора. У нас очень активная аудитория в Telegram и VK, что позволяет получать качественную обратную связь. Есть список пожеланий. Поэтому, в любом случае, если речь не идет о тиражировании на «физике», то цифровой релиз мы выпустим точно.

— Возврат интереса к винилу требует и производства агрегатов, ответственных за воспроизведение пластинок, — проигрывателей, проще говоря. Отечественная промышленность как-то откликается на этот «вызов»?

— Мы пока еще не сталкивались с отечественной промышленностью. Видите ли, наша аудитория — либо супермеломанская, имеющая в своем распоряжении аппаратуру высочайшего класса, либо молодежь, которая покупает проигрыватели по доступной цене, как правило, китайского производства. Разумеется, есть среди наших покупателей и «старая гвардия» поклонников винила, у которых еще сохранились советские проигрыватели.

— Производство пластинок — дело трудоемкое и дорогостоящее. Окупаются ли вложения?

— Безусловно, мы стараемся не продавать пластинки себе в убыток. Но сказать, что это очень прибыльно, сложно. Процесс от идеи выпуска пластинки до ее поступления в продажу в нынешних реалиях занимает четыре-пять месяцев. Одно только согласование звука занимает минимум три недели. Но конечный результат стоит того, знаем, для кого работаем. Ведь винил, несмотря на постепенный возврат утраченных позиций, все же по большому счету продолжает оставаться меломанской историей.

— Каковы планы «Мелодии» относительно выпуска виниловой продукции на ближайшую перспективу?

— Сложно загадывать, что ждет нас через год-другой. Идеи, конечно, есть, как их реализовать — тоже знаем. Сейчас мы выпустили несколько знаковых релизов — это пластинка Давида Тухманова, о которой я уже упоминала. В продаже также пока еще есть «Лютневая музыка» Владимира Вавилова, а также «Кармен-сюита» Родиона Щедрина, прекрасный и вечный подарок к Новому году. В последнем проекте, на наш взгляд, гармонично сошлось все: отменное качество записи, выдающиеся исполнители (оркестр Большого театра под управлением Геннадия Рождественского), художественное оформление пластинки, а также текст аннотации самого яркого лектора Московской филармонии — Ярослава Тимофеева...

Есть еще одна хорошая новость для ценителей старого доброго винила. На нашем сайте появился раздел «Советский винил» — это коллекция записей «Мелодии», которую мы бережно хранили более тридцати лет. Раздел этот пополняется дважды в неделю. Всего в нем будет более двухсот позиций, правда некоторые из них в единственном экземпляре. Но ведь все же мы прекрасно помним песню из кинофильма «Дети капитана Гранта» с бессмертными строками «Кто ищет, тот всегда найдет», верно?

Фотографии предоставлены фирмой «Мелодия»