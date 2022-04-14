Музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена…» посвятили Александру Скрябину и столетию СССР

Александр МАТУСЕВИЧ, Ульяновск — Дмитровград

В Ульяновской области в минувшее воскресенье завершился международный фестиваль «Мир, эпоха, имена…». Он предложил слушателям широкую палитру музыкально-театральных впечатлений, оправдав статус главного культурного события региона.

Фестиваль в Ульяновске, который раньше носил название «Всесоюзный апрельский музыкальный фестиваль на родине Ленина», отметил шестидесятый юбилей. Удивительно, что за все эти годы он ни разу не был отменен: ни в трудные 90-е, когда фигуру вождя пролетариата переосмыслили, ни в недавнюю пандемию.

Хотя имя мероприятия уже давно поменялось и потеряло привязку к знаменитому уроженцу этих мест, полностью обойти ленинскую тематику оказалось невозможным. Несмотря на то, что есть и другие выдающиеся фигуры, родившиеся в Симбирске, например Николай Карамзин или Иван Гончаров, Ульянов-Ленин по-прежнему настоящий бренд региона. Монументальный Ленинский мемориал на высоком волжском берегу, объединивший в себе колоссальный музейный комплекс и Ульяновскую филармонию, — сердце города. Именно усилиями его дирекции, возглавляемой Лидией Лариной, продолжает жить и даже, можно сказать, процветать музыкальный фестиваль.

Нынешнее юбилейное мероприятие длилось месяц и тематически было связано с двумя историческими точками — 150-летием великого композитора Александра Скрябина и грядущим столетием Советского Союза. Казалось бы, что может быть общего между этими событиями? Однако если вглядеться, то ответ может быть таким — мечта. Советский Союз и породившая его революция — это мечта о новой жизни, о новом человеке, это преодоление всего старого и рутинного, мешающего человеку обрести полет вольной птицы. Дерзким мечтателем, великим поэтом звука был и Скрябин с его поиском новых форм и вселенского синтеза. Эксперимент, фантазия, парадоксальность мышления, помноженные на талант, — вот неполная характеристика этого мечтателя и революционера от искусства.

Скрябинской теме был посвящен сольный концерт московского пианиста Алексея Чернова, лауреата конкурсов имени Чайковского и Скрябина. Прозвучавшая грандиозная монографическая программа включала как известные сочинения композитора, так и малознакомые, как сочинения камерного формата, так и монументальные фортепианные полотна. Также Ленинский мемориал совместно с московским Мемориальным музеем А.Н. Скрябина приготовили внушительную выставку, на которой экспонировались материалы, посвященные жизни и творчеству мастера, — уникальные фотографии, документы, нотные автографы, страницы воспоминаний.

Второй лейтмотив фестиваля — величие ушедшей страны, ее достижения и завоевания. Советской тематике посвятили два заключительных концерта фестиваля: один прошел по месту постоянной прописки фестиваля — в областной столице, а другой — в Димитровграде, втором по величине городе области. Гостем стал знаменитый столичный коллектив — Государственная академическая Симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского, впервые в полном составе пожаловавшая в этот волжский регион. Капелла привезла эксклюзивную и необычную программу, представив кантату «Весна» Рахманинова и «Здравицу» Прокофьева. В этих двух опусах особенно проявило себя мастерство знаменитого хора Полянского — с умением передать богатую звуковую фактуру у Рахманинова или задорную виртуозную скороговорку у Прокофьева, — не каждому коллективу такое по плечу.

А «композитором-резидентом» концертной программы безальтернативно стал Дмитрий Шостакович. Концерт открылся его грандиозной по эмоциональному накалу Праздничной увертюрой, задав тон и тонус всему мероприятию. Первый фортепианный концерт, в котором солировала Татьяна Полянская, показал совсем другого мастера — тревожного, задумчивого, немного экзальтированного. Особенно солистке удались лирические фрагменты партитуры и те, что требовали технической виртуозности.

Венчало программу первое исполнение в Ульяновске и области незаконченной оперы-плаката «Большая молния», которая должная была стать лихой агиткой к пятнадцатилетию Октябрьской революции, однако из-за расхождений с либреттистом Николаем Асеевым осталась незавершенной. И это весьма печально: в ее яркой, одновременно оптимистической и остросатирической музыке угадывается обаяние позднего шедевра композитора — оперетты «Москва, Черемушки». «Большая молния» повествует о визите советских рабочих за рубеж, в США: те сцены, которые мы сегодня имеем, как раз и происходят в американском отеле, где ожидают прибытия «диковинных большевиков». Яркогротескные образы блистательно создали солисты капеллы — тенор Максим Сажин (Архитектор), баритон Евгений Либерман (Управляющий и Майофель), бас Руслан Розыев (Семен) и другие.

Но не зря «Мир, эпоха, имена…» — фестиваль многовекторный и мультикультурный: в юбилейной афише нашлось место не только Скрябину и СССР. Прозвучала музыка Бизе и Гуно, Листа и Мендельсона, поэзия Иосифа Бродского, армянский дудук (на нем играл знаменитый Аргишти) и немецкий орган (солировал Владислав Муртазин), классические оперные арии Верди, Пуччини и Легара в исполнении мариинской дивы Марии Баянкиной, выступил топовый российский пианист Денис Мацуев. Словом, фестиваль подарил ульяновским слушателям богатый калейдоскоп впечатлений, выполнив благородную культуртрегерскую функцию.