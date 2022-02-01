Московская филармония отметила вековой юбилей двойным концертом

Александр МАТУСЕВИЧ

Дневным концертом 29 января в Большом зале Московской консерватории столичная филармония подвела итог первому веку своей жизни, а вечером того же дня на родной сцене Концертного зала Чайковского начала отсчет следующему столетию.

Московская государственная академическая филармония (МГАФ) праздновала знаменательную дату с редким размахом. Задумка организаторов состояла в том, чтобы соединить «век нынешний и век минувший»: обратиться к славному прошлому знаменитой концертной организации и одновременно показать ее сегодняшние достижения.

Для первой цели был реконструирован концерт столетней давности, который состоялся 29 января 1922 года. Тогда, ровно в 14.00 в Большом концертном зале Госфила (как тогда именовался Большой зал консерватории) музыковед-фольклорист, по совместительству революционер и организатор советской музыкальной жизни Борис Красин, брат знаменитого ленинского наркома и дипломата Леонида Красина, провозгласил создание в столице Советской России принципиально новой институции – Государственной филармонии.

Она, конечно, возникла не на пустом месте. Еще с 1860 года в Москве функционировало отделение Русского музыкального общества (РМО), созданного годом ранее в Петербурге, в 1883 году появилась альтернативная концертная организация – Московское филармоническое общество. Однако идеолог создания новой структуры Анатолий Луначарский видел в Госфиле принципиально новое учреждение, цель которого состояла бы не только в «развитии музыкального образования и вкуса к музыке» (как значилось в уставе старого императорского РМО), но во всеобщем просветительстве, способном приобщить к классической музыке широкие массы, и в систематичности, воплощением которой стали филармонические абонементы.

По этому случаю был дан огромный концерт, его исполинская программа совершенно необычна и нехарактерна для дня сегодняшнего – целиком Девятая симфония Бетховена, хоровые сочинения Ипполитова-Иванова и Танеева, Второй фортепианный концерт Рахманинова и «Поэма экстаза» Скрябина. Среди участников – звезды тех лет: Антонина Нежданова, Василий Петров, Константин Игумнов, Павел Чесноков. Через сто лет МГАФ в точности повторила программу 1922 года – единственным нарушением реконструкции стал бис от Дениса Мацуева, который после фортепианного концерта Рахманинова сыграл его же знаменитый Вокализ.

Репертуар исторического концерта удивляет не только своими масштабами, но и сочетанием очень разной музыки – и по идейному наполнению, и по эстетическим устремлениям. Тот 1922 год — это окончательное завершение Гражданской войны, собирание республик в Советский Союз. Новый политический и социально-экономический порядок в стране вроде бы устоял, но положение его еще очень шаткое. Луначарский ратовал за присвоение пролетариатом, новым слушателем, всех культурных достижений старого общества, его главная идея состояла в том, чтобы сделать элитарное прежде искусство достоянием каждого. Поэтому совершенно понятно, что открывал концерт Бетховен – композитор-титан, композитор-борец, революционер от музыки, с его ярким гуманистическим пафосом, любимый автор Ленина. Но во второй части – парадоксально — только русская музыка, совсем не революционная, там уже почившие к тому времени суховатый академист Танеев и малопонятный мистик Скрябин соседствуют с незадолго до того эмигрировавшим Рахманиновым. Лишь «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» Ипполитова-Иванова с натяжкой мог бы быть назван произведением новаторским. И то не по музыкальным характеристикам (сопровождающие хор духовые и арфы скорее навевают мысли о стилизации под античную архаику), а по идейному содержанию: солнцепоклонничество как аллюзия на более гармоничное мироустройство, идущая еще от Кампанеллы, было популярно в среде революционеров. Однако даже это новаторство условно – Ипполитов сочинил свой Гимн еще в 1901 году на текст либерального литератора Александра Амфитеатрова: оба вдохновлялись известной одноименной картиной Федора Бронникова (1869).

В реконструкции-2022 приняли участие Симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова, Юрловская капелла (худрук Геннадий Дмитряк), уже упомянутый Денис Мацуев и квартет вокалистов – сопрано Хибла Герзмава, меццо Мария Баракова, тенор Сергей Романовский и бас Алексей Тихомиров. Наиболее гармоничными оказались именно хоровые опусы в начале второго отделения, в которых мастерство капеллы было явлено во всем блеске, а необычный ансамбль хора, духовых и арф в «Гимне» завораживал мистериальной экзотикой.

Вечерняя программа в Зале Чайковского должна была продемонстрировать сегодняшнюю силу МГАФ, где как и прежде выступают только звезды первой величины. Однако не все добрались до столицы из-за текущей эпидемиологической ситуации: звездный венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и примадонна мировой оперы Анна Нетребко выступить не смогли. Поэтому за дирижерским пультом практически безраздельно царил Валерий Гергиев, а в звезды номер один памятного вечера выдвинулась другая дама – немецкая скрипачка Анна-Софи Муттер.

Первый выжимал экспрессии из Российского национального молодежного симфонического оркестра (молодой коллектив сильно выручил филармонию, чей основной оркестр все силы отдал непростой дневной программе). Особенно бравурно, на грани нервного срыва прозвучали открывшая концерт «Праздничная увертюра» Шостаковича и завершавший его финал Первого фортепианного концерта Чайковского (солист Денис Мацуев). Более уместен такой эмоциональный шквал оказался в трех фрагментах из «Жар-птицы» Стравинского – особенно удался «Поганый пляс».

Вторая звезда чаровала тонкостью и одухотворенностью игры в Тройном концерте Бетховена: нежная и точная скрипка Муттер идеально ансамблировала с певучей виолончелью испанца Пабло Феррандеса и поэтичным пианизмом Даниила Трифонова, так контрастирующим с атлетической манерой Мацуева. На празднике преимущественно музыки романтической неожиданных красок было две – за барокко отвечал Вивальди, за классицизм – Моцарт. Аллегро Десятого концерта из цикла «Гармонические вдохновения» первого мастерски исполнил квартет скрипачей (Борис Кушнир, Павел Милюков, Елена Таросян и Даниил Бессонов), а дуэтное анданте из ми-бемольной концертной симфонии второго ностальгически отыграли знаменитые Максим Венгеров и Юрий Башмет. Печальный моцартовский номер оказался своего рода музыкальным аккомпанементом к мемориальному видеоряду – так почтили великих музыкантов прошлого, создавших славу Московской филармонии в минувшем веке.

Несмотря на отсутствие Нетребко и Юсифа Эйвазова, вокалу место все же нашлось: Ильдар Абдразаков артистично и проникновенно исполнил каватину рахманиновского Алеко, а мариинские солисты Ирина Чурилова и Сергей Скороходов оживили душещипательный дуэт из «Иоланты». Из большой, хотя и не такой циклопической как дневная историческая, программы первого концерта нового столетия МГАФ исполнили почти все обещанное: не досчитались только «Эстансии» Хинастеры, которую обещал подарить москвичам Дудамель. Надеемся, что ее, а также Первую симфонию Малера, которую венесуэлец должен был представить днем позже, российская публика еще услышит в недалеком будущем.

Фотографии предоставлены МГАФ.