Новогодние игрушки: десять знаменитых праздничных поп-рок-песен

Денис БОЧАРОВ

Традиции написания новогодних и рождественских песен (так, чтобы на века!) у отечественных рокеров и поп-музыкантов, по большому счету, нет. Поэтому «Культура» предлагает вспомнить некоторые, соответствующие случаю, шедевры импортного «разлива».

Happy Xmas (War Is Over)

Джон Леннон

Главный битл, по его собственным словам, всегда хотел создать нечто простое, но при этом столь же всеобъемлющее и доходчивое, как, например, Happy Birthday To You. И после распада The Beatles ему это сделать удалось.

Несмотря на то, что вышедшая отдельным синглом в декабре 1971 года песня не столько о празднике, сколько о наболевших проблемах во всем мире, в ней так много рождественского и жизнеутверждающего! Созданная по всем канонам жанра, Happy Xmas представляет собой блестящий синтез поп-музыки и госпела — а это почти идеальная формула для рождественской/новогодней композиции.

Mary’s Boy Child

Boney M

Эта, написанная композитором Джестером Хэйрстоном, вещь впервые была предъявлена широкому слушателю в 1956 году в исполнении короля калипсо Гарри Белафонте. Песенка стала большим хитом и с тех пор бралась на вооружение многими известными артистами.

Однако свое подлинное «рождение» она приобрела в исполнении знаменитой поп-формации продюсера Фрэнка Фариана Boney M — именно в варианте данного квартета эта композиция в основном и известна российским слушателям.

Thank God It’s Christmas

Queen

Такая группа-праздник, как Queen, просто не имела права не оставить после себя рождественского подарка. Самое странное в этой песне, пожалуй, лишь то, что написал ее не Фредди Меркьюри, человек, из которого лучезарные мелодии буквально вырывались фонтаном, а более пророкерски ориентированные гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор.

Эта вещица едва ли входит в число приоритетных композиций даже у оголтелых куиноманов, однако на изломе 1984–1985 годов сингл в течение шести недель суетился в британском хит-параде, добравшись в итоге до 21-го места. Не самый яркий бриллиант в короне Queen, но все же хорошая, приятная рождественско-новогодняя тема.

Merry Christmas Everyone

Shakin’ Stevens

«Не так-то просто занять первое место с рождественской песней, которая является оригинальным произведением, а не перепевкой традиционной народной вещицы», — не без гордости отмечал человек по имени Майкл Барратт, более известный как Shakin' Stevens, или, как его принято называть, «валлийский Элвис».

Merry Christmas Everyone отвечает, пожалуй, главному требованию, предъявляемому к любой рождественской песне: моментальная запоминаемость мелодии, помноженная на незамысловатый текст: Snow is falling/All around me/ Children playing/ Having fun, и так далее…

Christmas All Over Again

Том Петти

Это в известном смысле раритет (если вообще уместно говорить о раритетах в столь бурное в информационном отношении время). В конце 1980-х — начале 1990-х годов Том Петти активно сотрудничал с композитором и продюсером, лидером группы Electric Light Orchestra Джеффом Линном.

Выпущенный в 1992-м шуточный сингл с композицией Christmas All Over Again, в которой Петти просит себе в качестве рождественского подарка новую гитару «Рикенбакер», два басовых усилителя, сборники песен Чака Берри и ксилофон, достойнейшим образом данное сотрудничество венчает.

Lonely This Christmas

Mud

Главные поставщики глэмовых сладостей середины 70-х, композиторы-продюсеры Ники Чинн и Майк Чэпмен тоже не остались без своего куска славного рождественского пирога. Находящийся на их попечении коллектив Mud смог покорить сердца слушателей не только безотказной мелодией и вкусной ретроаранжировкой, но еще и романтически-задумчивым прочтением праздничной темы.

It will be lonely this Christmas without you to hold... — поют ребята. А ведь и в самом деле: сколько ни суетись, ни радуйся снегу, елкам и игрушкам, но если в эту волшебную ночь рядом нет любимого и близкого человека, то праздника не получится.

I Wish It Could Be Christmas Every Day

Рой Вуд & Wizzard

В вышедшей под занавес 1973 года песенке I Wish It Could Be Christmas Every Day есть все музыкальные «трейдмарки» одного из ярчайших лицедеев британской поп-рок-сцены Роя Вуда: яркая выразительная мелодия, подвижный свинговый размер, характерная вокальная подача.

Также здесь налицо традиционные признаки, отличающие многие рождественские произведения: веселый шум на заднем фоне, непременные колокольчики-бубенчики, неизменный детский хор в припеве и в целом ощущение предстоящего праздника.

Last Christmas

Wham!

«Когда мне пришла в голову эта мелодия и постепенно стала обретать более законченные черты, я подумал, что она неплохо бы подошла для рождественской песни. Так и получилось», — вспоминал главный (и единственный) запевала данного знаменитого дуэта Джордж Майкл.

Last Christmas действительно одна из самых совершенных мелодий, сопровождающих предновогоднюю суету вот уже без малого сорок лет, но, как это часто бывает, одна из самых «затасканных». Возможно, дело здесь отчасти в том, что Джордж поленился написать внятную разработку к своему шедевру, и пять минут звучания одной и той же музыкальной линии немного утомляют. Но под Новый год можно и потерпеть: хуже уж точно не будет.

Happy New Year

ABBA

В меру торжественная, в меру трогательная, немного грустная и чуть-чуть философская песня на слуху у каждого, вне зависимости от его музыкальных пристрастий.

Глубокомысленный, немного педантично сочиненный старательным Бьорном Ульвеусом текст Happy New Year, возможно, несколько отвлекает от предпраздничных радостей, но сразу после того, как пробьют куранты, эта вещица может послужить прекрасным музыкальным началом года.

Merry Xmas Everybody

Slade

Merry Xmas Everybody — не столько рождественский гимн, сколько просто отличнейшая классическая рок-песня на заданную тему. Это уже народ определил ее судьбу, для начала взметнув сингл в декабре 1973 года прямиком на 1-е место, а затем, при каждом последующем релизе (Slade переиздавали песню порядка 10 раз), раскупая пластинки так активно, что в итоге суммарный тираж составил более миллиона копий.

По результатам проводившегося в Великобритании несколько лет назад опроса, шедевр Slade был признан самой популярной рождественской песней всех времен. Словом, как завещал главный рок-крикун Нодди Холдер: It's Christma-a-a-a-a-s!!!