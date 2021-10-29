День оперы под знаком Галины Вишневской

Александр МАТУСЕВИЧ

Весь месяц оказался насыщенным юбилейными мероприятиями, посвященными памяти выдающейся русской певицы, которой 25 октября исполнилось бы 95 лет.

В начале октября состоялся VIII Международный конкурс оперных артистов, носящий имя певицы. Финал прошел в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В жюри под председательством дочери певицы Ольги Ростропович вошли знаменитые певцы Маквала Касрашвили, Франсиско Арайса и Бадри Майсурадзе, а также пять представителей международного оперного менеджмента. К конкурсу после отбора по видеозаписям были допущены 62 вокалиста из 10 стран — России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Германии, Бельгии, Китая и Южной Кореи. На каждом из трех туров они должны были исполнить по две оперные арии.

Итог состязания удивил многих. Все три премии достались мужчинам, хотя женщин-претенденток изначально было больше, что, в общем-то, весьма традиционно. В частности, были интересные вокалистки из Западной Европы, по какой-то причине не прошедшие судейское сито. Также странно, что не был отмечен ярчайший украинский баритон Игорь Онищенко, с феноменальной артистичностью спевший каватину Фигаро из «Севильского цирюльника».

Как бы там ни было, первую премию получил бас Молодежной программы Большого театра Алексей Кулагин, показавшийся на этот раз гораздо ярче, убедительнее и увереннее, чем за месяц до того на Конкурсе Елены Образцовой в Северной столице. Надо отметить, что его слишком европейский бас радует культурой исполнения, но, увы, не захватывает экспрессией. Вторая премия досталась южнокорейскому баритону Сейджину Парку, обладателю красивого, запоминающегося голоса, кроме того, владеющего культурой и стилистикой исполняемых произведений. Третья премия ушла к петербургскому баритону Артему Савченко.

Венцом празднеств стал большой гала-концерт, состоявшийся 25 октября в Большом театре — в день юбилея артистки, по счастливой случайности совпавший с Международным днем оперы (его учредили в 2019 году по инициативе оперных ассоциаций Европы и обеих Америк, выбрав датой день, в который родились Жорж Бизе и Иоганн Штраус). В сопровождении хора и оркестра Большого театра под руководством его музрука Тугана Сохиева пели выпускники Центра оперного пения Вишневской и лауреаты ее конкурсов — уже маститые артисты, профессионалы оперной сцены.

Программа в основном включала наипопулярнейшие номера оперной литературы — как отечественной, так и европейской. Из опер, которые исполняла сама Вишневская, прозвучали фрагменты из «Пиковой дамы», «Тоски» и «Турандот», а также романс Чайковского «День ли царит» из ее богатейшего камерного репертуара. Открытие вечера оказалось весьма символичным — прозвучал грозный хор «Слава королю» из «Орлеанской девы», яркая и жесткая торжественность которого хорошо перекликалась с обликом и характером самой юбилярши — женщины и артистки красивой и волевой. А закончили вечер абсолютным контрастом — все вместе участники гала спели игривую неаполитанскую песенку Луиджи Денцы Funiculi funicula, полную солнца и задора.

Из голосов амплуа Вишневской выступили сопрано Ирина Морева, солистка «Новой оперы», особенный успех снискавшая в арии Тоски, и Мария Пахарь из МАМТа с романсом Чайковского. Редкий по нынешним временам голос меццо-сопрано был представлен Олесей Петровой из Петербурга и солисткой Большого Агундой Кулаевой. Первой особенно удалась ария Иоанны из «Орлеанской девы», спетая с чувством и продемонстрировавшая хорошую дикцию, вторая блеснула в игривой арии принцессы Эболи из «Дона Карлоса». Еще одна грань женской ипостаси вокала была явлена в выступлении колоратуры Светланы Москаленко, с восточной негой и изяществом исполнившей арию Шемаханской царицы Римского-Корсакова.

Концерт подарил настоящее соревнование теноров. Отар Джорджикия, Алексей Татаринцев, Станислав Мостовой и Хачатур Бадалян продемонстрировали все возможности тенорового амплуа, исполнив арии из опер Понкьелли, Доницетти, Аренского, Бородина и Оффенбаха ярко и артистично. Почти такое же разнообразие эмоций и красок подарили и низкие мужские голоса — баритоны Эльчин Азизов и Бадрал Чулуунбаатар, бас Бьеонг Мин Гил сосредоточились на фрагментах музыки Бизе, Джордано и Россини.

Эмоциональное наполнение и красота тембров у всех участников концерта была разной, но вот, пожалуй, техникой пения, ремесленным мастерством каждый из выступавших владел на высоте. А именно это Галина Павловна считала самым важным: «Если есть красивый голос, но нет техники, полного диапазона, вы не владеете пиано, нет необходимой фразировки и прочее, то вы абсолютно беспомощны на сцене. Певец может быть очень музыкальным, гениально одаренным, и внешность прекрасная, но есть где-то зазор в вокальной школе, и это последнее одно превращает его на сцене в абсолютный ноль: не смыкается где-то фраза, на какой-то ноте наверх голос не идет, маленького пустяка, казалось бы, не хватает, и певец уничтожен, его нет. А обладающий хорошей техникой, но не одаренный очень красивым голосом певец может сделать большую карьеру, он голосом, даже качественно несовершенным, может выразить все, решить любую поставленную перед ним композитором, режиссером, дирижером задачу. Один, с божественным даром, не сделает ничего, а другой с просто хорошим профессиональным уровнем, будет всегда востребован», — делилась певица своим взглядом на вокальное мастерство с автором этих строк в интервью в 2010 году.

Фотографии предоставлены Центром оперного пения. Фотографы: Александр Гайдук и Александр Куров.

